檢貪73萬一、二審判決差異大 高院：值得列案例研討

2019-06-10 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



新竹地檢署前檢察官詹昭書被控向溫泉及汙泥廠業者索賄，詹訴苦「我只是顆棋子」，並批評廉政官、檢察官的筆錄記載和錄音檔有出入，有利他的說詞都「刪除」了。台灣高等法院更二審今，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪判詹10年徒刑，褫奪公權6年，73萬多的不法所得沒收。

詹一審時無罪，但上訴審、更一審都遭判10年徒刑。更二審審判長在宣判時表示，本件較一審並無增加新的證據，但何以一審會判詹無罪，而高院三度都認為他有罪，值得列入案例來研討「為什麼差那麼多？」。更更二審也認為本案的「被害人」也有點問題，竟想藉檢察官的影響力來處理圍困。

詹昭書曾是竹檢檢察官，2011年9月7日後調任嘉義地檢署。詹2009年擔任竹檢國土保育專組檢察官兼組長時，新竹有一家汙泥廠因臭味四溢，湖口鄉長張春鳳、縣議員吳淑君、村長吳文清率人圍廠抗議；何姓汙泥廠負責人找張姓溫泉業者商討，他們認為如主導圍廠案的4人遭起訴，應可解決危機，向詹求助、尋求解套。詹因喜愛重型機車，張因是同好而結識。

檢方起訴指出，詹昭書花費1100萬買新房，需不少喬遷費，詹利用張、何不了解地檢署內勤受理申告的分案模式，謊稱只要他在地檢署值內勤時按鈴申告，即可由他主導法辦張春鳳等4人，藉此索賄。何開出100萬元支票給張當公關費，張為求早日解決圍廠案，先替詹支付13萬多元家具費，又花60多萬元幫詹買新車。張在詹最後一次取款時，錄影自保，最後汙泥廠案沒有起訴，張和何發現詹從未主導偵辦此案，才發現上當。

詹昭書一審無罪，二審改依貪汙罪判處有期徒刑10年，最高法院撤銷發回更審。高等法院更一審認詹利用職務機會詐取財物，仍判他10年徒刑，褫奪公權6年，犯罪所得73萬元沒收。但最高法院再質疑，究竟詹對張姓溫泉業者、何姓汙泥廠負責人施行何種詐術？有沒有向兩人佯稱是妨害自由案件的承辦檢察官，能主導案件偵查？種種疑點更一審都未釐清，仍發回更審。

詹昭書說，自己只是張拿來取信何的棋子，不知為何張在向何索錢時，總是要告訴對方「案子是詹檢在辦」；詹澄清自己「什麼都沒說」，怎麼會被控施用詐術？他表示，從頭到尾都沒稱案子是他在辦的，他也沒去管。

廉政官和檢察官的筆錄應該據實記載呀！」詹昭書批評廉詢筆錄只要遇到對他有利的說詞就刪掉，現在的筆錄都電子化，但竟被用來「編輯」，他身為被告，聽到廉政官說「那直接劃掉」，能夠沒感覺嗎？法官詢問「哪一部分有問題，你可以指出來呀？我們來勘驗」。