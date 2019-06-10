「七七行館」案延燒6年 陽管處3官員逆轉無罪

2019-06-10 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



苗栗縣前縣長劉政鴻胞弟劉政池竊佔國土，在陽明山蓋「七七行館」別墅並私挖地窖，2013年遭揭發，士林地院2015年2月13日依違反水土保持法判劉政池2年3月徒刑。台灣高等法院今宣判，劉減為2年，地下貨櫃屋包商葉憲忠改判為5月徒刑，得易科罰金。前陽明山國家公園管理處長蔡佰祿一審被依圖利罪判刑6年，陽管處建管小組長李朝盛及建管小組技士謝文華，均被判刑2年7月，但今天全改判無罪。

謝文華表示，他夜夜失眠，不曉得自己犯了什麼錯，家人為了他吃素，並告訴他這是「前世的冤親債主」。

劉政池1998年向陳姓男子購買台北市泉源段3小段506地號國有地3棟建物，同年再向國有財產局（已改為署）申請承租上千坪土地，準備開發溫泉會館。

劉後來發現承租地位在禁止開發的國家公園特別景觀區，建物整建規範嚴格，他向國產局申請分割土地，並將一棟無建號建物所有權先後移轉給胞妹劉子瑩與大女兒劉冠廷，以她們的名義申請建照執照，取得兩個門牌號碼後向陽管處申請建造雙併住宅；2004年將建物「七七行館」下方挖成106坪地窖，2008年獲陽管處核發使用執照。

劉的違建存在10年，只被開罰過，民眾不斷檢舉，國有財產局卻「不得其門而入」；後來有佯裝看房的人士偷拍蒐證，竊佔國土案曝光，檢察官並自備金屬探測器掘出地下密室，調查發現有1400多坪國土遭竊佔。

法院審理期間，僅園藝工人謝憲忠認罪，咬定劉政池指示他開挖，但劉辯「是他自己幫我挖的」；法官訊問劉「那你為什麼也挖了連接建物與地窖的通道？」劉答「我想看地下室是否會塌陷、影響安全」。