「七七行館」案延燒6年 陽管處3官員逆轉無罪
苗栗縣前縣長劉政鴻胞弟劉政池竊佔國土，在陽明山蓋「七七行館」別墅並私挖地窖，2013年遭揭發，士林地院2015年2月13日依違反水土保持法判劉政池2年3月徒刑。台灣高等法院今宣判，劉減為2年，地下貨櫃屋包商葉憲忠改判為5月徒刑，得易科罰金。前陽明山國家公園管理處長蔡佰祿一審被依圖利罪判刑6年，陽管處建管小組長李朝盛及建管小組技士謝文華，均被判刑2年7月，但今天全改判無罪。
謝文華表示，他夜夜失眠，不曉得自己犯了什麼錯，家人為了他吃素，並告訴他這是「前世的冤親債主」。
劉政池1998年向陳姓男子購買台北市泉源段3小段506地號國有地3棟建物，同年再向國有財產局（已改為署）申請承租上千坪土地，準備開發溫泉會館。
劉後來發現承租地位在禁止開發的國家公園特別景觀區，建物整建規範嚴格，他向國產局申請分割土地，並將一棟無建號建物所有權先後移轉給胞妹劉子瑩與大女兒劉冠廷，以她們的名義申請建照執照，取得兩個門牌號碼後向陽管處申請建造雙併住宅；2004年將建物「七七行館」下方挖成106坪地窖，2008年獲陽管處核發使用執照。
劉的違建存在10年，只被開罰過，民眾不斷檢舉，國有財產局卻「不得其門而入」；後來有佯裝看房的人士偷拍蒐證，竊佔國土案曝光，檢察官並自備金屬探測器掘出地下密室，調查發現有1400多坪國土遭竊佔。
法院審理期間，僅園藝工人謝憲忠認罪，咬定劉政池指示他開挖，但劉辯「是他自己幫我挖的」；法官訊問劉「那你為什麼也挖了連接建物與地窖的通道？」劉答「我想看地下室是否會塌陷、影響安全」。
陽管處三官員否認圖利劉政池，蔡佰祿說記憶力已衰退，他在檢方壓力下「做了無可信性的自白」，他承認接受劉政鴻邀宴，但是因預算壓力，未指示下屬要放水。謝文華也說「電影裡機密文件都會銷毀，但我們沒有。」又說，檢察官稱查了很久，沒想到檢察官卻是用這種方式讓他思緒混亂，他是農家子弟，本想當建築師，但奶奶認為他個性不適合交際應酬，勸他當公務員就好，但判決對他影響很大，他也許公文的表達能力不好，但絕對沒有圖利。李朝盛則稱審核過程他曾提疑點，但中華民國法律就是這麼寬鬆。
留言