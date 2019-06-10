騎機車被前男友連堵3次 女發現被裝追蹤器提告

2019-06-10 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市周姓男子與徐姓女友生育1女，兩人分手後，周男託身分不詳人士在徐女的機車安裝GPS追蹤器。徐女去年6月9天內被周男在街頭「堵」到3次，心中起疑，騎機車到維修廠檢查發現追蹤器，控告周妨害秘密罪。基隆地院審理過程中，周男取得徐女原諒，徐女撤告，法院審結諭知不受理。

判決指出，周男與徐女曾為男女朋友，並育有1女，兩人分手後，女兒由周男扶養照顧。周男欲掌握徐女行蹤，去年6月委由姓名待查之人，在徐女使用機車上裝設GPS追蹤器。當月19日上午8點多，周男騎機車搭載與徐女生的女兒，尾隨徐女機車到基隆市暖暖區興隆街路口，徐女發覺後停車，兩人理論20多分鐘後，各自離去。

3天後的上午8點多，徐女騎機車到安樂區安一路市場，機車停在附近騎樓。周男從定位系統資料知道後，騎機車載2 人所生女兒到安一路市場，把機車停在徐女停放機車對面不遠處等候，見徐女出現要騎車，橫越馬路過來，又與徐女理論2、30分鐘，才讓她離去。

同月24日晚上10點多，徐女騎機車到七堵區東新街七堵後火車站停車場，當要離去時，周男又帶2 人所生女兒及周與前妻所生女兒出現，兩人理論30多分鐘各自離去。