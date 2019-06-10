入侵高鐵訂票系統差點騙走20萬 台灣駭客天才遭起訴

2019-06-10 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



曾發現臉書漏洞、破解Apple Pay，有「台灣駭客天才」封號的張啟元，去年1月2日用竄改「台灣高鐵T-Express訂票系統」APP，以40元買1張台北至南港車票，再竄改退款參數為20萬元，所幸高鐵公司發現異狀報案；檢方偵結，依違法製作財產權紀錄取得財物未遂罪等嫌起訴他。

檢調指出，張啟元（25歲）當天用iPhone X手機內安裝的台灣高鐵T-Express訂票系統應用程式APP，訂購南港至台北站區間車票1張（原價40元），待訂購訊息封包藉由APP送出時，張會用筆記型電腦安裝的程式攔截，並把原有票價40元參數刪除，變更為0元或1元。

他再將竄改後的訊息封包電磁紀錄，透過筆電傳送至高鐵公司資訊機房的訂票伺服器內，嘗試用此方式購得車票，干擾高鐵相關電腦設備；但張竄改後的訊息封包遭高鐵訂票APP主機檢核總票價金額不正確而未成功。

張遂以原價40元購得車票，再以相同手法將退票金額、應支付手續費（原價20元）參數，不斷以400000、-200000、200000等數額竄改訊息封包電磁紀錄的不正確指令，讓高鐵訂票APP遭不正常影響而通過檢核。

最後系統欲將20萬元的款項退還張啟元前，因高鐵公司每日退款批次作業檢核發現退款金額異常，經調閱相關訂票紀錄後才發現，調查局接獲高鐵公司報案後，今年1月9日持搜索票到張住家搜索。

檢方訊時，張啟元供稱有用手機、電腦竄改封包內金額；高鐵公司也證稱，因封包遭竄改，主機受影響，若檢核系統未發現，就會通知銀行付款，訂票系統也顯示，在退款20萬元前察覺異常，這才終止退款。