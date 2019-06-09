已婚業代搞上酒店妹 「怪不得老公想往外跑」正宮爆氣

2019-06-09 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄已婚的楊姓汽車業務，前年底涉外遇酒店小姐邵女，還6度相約上摩鐵開房間，楊妻更發現邵女臉書「怪不得她老公完全不想在家只想往外跑」等貼文疑是指射她，怒對2人提告求償140萬元、並要求邵女在個人臉書、報紙上道歉；高雄地院判2人須賠80萬，但因臉書未指名道姓沒侵犯楊妻名譽，不用另登道歉啟事。可上訴。

楊妻主張，她和楊姓男子（31歲）2016年5月20日結婚，育有1女，不料楊從2017年12月底起到隔年1月間，6次與酒店上班的邵女（27歲）到汽車旅館開房，讓她痛苦不堪，要求2人共應賠80萬元。

楊妻還說，邵女更在臉書貼文「我根本不想理那瘋子」、「怪不得她老公完全不想在家只想往外跑」、「相由心生，人心醜惡」，對她謾罵、譏諷，詆毀名譽，要求邵女另須於個人臉書、4個報紙登道歉啟事。

楊姓男子審理時未否認外遇，也願賠償妻子；不過邵女認為金額過高，也辯稱臉書貼文沒具體提及楊妻，拒賠償及道歉。