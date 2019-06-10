離婚追討薪資 「小老闆娘」敗訴

2019-06-10 01:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄報導



南部一間冷凍機械廠家族企業的負責人媳婦、「小老闆娘」劉姓女子，離婚後認為任職數十年沒領到薪水，提告求償，但一、二審皆敗訴。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

劉姓女子廿年前嫁給南部某冷凍機械廠少東鄭姓男子，前年離婚後以婚姻期間在夫家公司上班是「無給職勞工」，提告追討薪資及勞退金；合議庭認為她協助經營家族企業，獲夫家支出生活開銷，也無法證明有勞動契約，一、二審皆判劉女敗訴，可上訴。

據了解，劉女一九九五年五月與鄭男結婚，育有兩子，二○一七年鄭提離婚官司，雙方十月協議離婚，劉女便提告討薪資。

婚前任職幼兒園的劉女主張，公公原承諾到公司上班比照先前月薪，她長年幫夫家公司受理訂單、裝箱及交送貨，假日也加班，但從沒領薪水，不如家族其他任職公司的員工，公司應補付她薪水一百廿六萬多元，及補繳勞健保、勞退金。

劉女的公公供稱，劉女嫁進來身分就是「小老闆娘」來協助家族事業，沒有談妥薪水或休假，更不會管考上下班、出勤，兒子即劉女丈夫會負擔家庭開銷、小孩教育費用，媳婦沒有受損害。

合議庭查出，劉女所住房屋水電雜支都由公婆支出，她婚前也得知丈夫為獨子、未來要接掌公司，她也欣然答應到公司上班，且她婚後曾赴大學修學分，還寫信感謝公婆，顯示感情很好，劉女和夫家沒簽訂勞務契約、更沒遭逼工作。

合議庭認為，劉女無償幫忙經營家族企業，來獲取收益供家庭開銷，是現今社會常見現象，也無法證明有勞動契約，一審判劉女敗訴，高雄高分院再駁回上訴，維持原判。