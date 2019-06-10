竹聯堂主性侵潛逃 登查緝專刊

2019-06-10 01:11 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／台北報導



竹聯幫堂主張華茂，涉嫌性侵女學生遭法院判刑，逃亡後被通緝登上刑事局官網查緝專刊。記者廖炳棋／翻攝 分享 facebook

竹聯幫雷堂堂主張華茂被控性侵高職女學生遭判刑四年二個月確定，但他棄保潛逃，台北地檢署日前沒收卅萬元保釋金，並發布通緝到二○五七年。張華茂也因此登上刑事警察局通緝查緝專刊最新名單。

刑事局資料顯示，竹聯幫雷堂堂主張華茂（五十五歲）綽號「石頭」，是韓國華僑，身高約一百八十公分，體重約八十二公斤，他有時會戴眼鏡，膚黑，操華僑國語口音，有抽菸習慣；由於他是幫派分子，有一定危險性。

根據院檢資料，二○一五年十一月，張華茂的孫姓小弟替一名高職女學生排解學校糾紛後，張透過臉書發現女學生很漂亮，動心要孫轉告女學生打算收為乾女兒，不過女學生母親不願女兒交往複雜因此婉拒，但張仍不放棄，要女學生到他公司打工。

女學生到張的公司處理簡單打掃及行政工作，張伺機追求，同年十二月十三日，張得知女學生因為和男友獨處遭母親責罵，建議女學生到他家暫住，等過兩天和家人都冷靜後再返家，女學生沒有起疑暫時入住。

兩天後，張對女學生提出「一萬半套、兩萬口交、三萬全套」的性服務，但遭拒絕，張不顧女學生哭喊與意願，將錢丟在一旁並性侵得逞，完事後還帶女學生到浴室沖洗滅證，隔天女學生藉口生病要看醫生，再趁機透過醫院人員協助報警。

張被逮後辯稱和女學生性交易，但法官不採信，一審判刑四年八個月，張上訴高院並反控女學生誣告，但檢方對女學生不起訴，高院認為張性侵事證明確，但妨害自由罪證不足，改判四年兩個月，最高法院在去年七月再次駁回張上訴，確定張必須入監服刑，他確認將入監後開始逃亡。