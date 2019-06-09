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10分鐘繞回？ 被台62甲同個測速器連拍兩次駕駛喊冤

2019-06-09 23:12聯合報 記者吳淑君╱即時報導

新北市瑞芳區台62甲線5公里處，往四角亭方向，去年榮登全台「最坑錢」測速照相據點之一，王姓男子

去年8月24日開客運行經這個路段，去分別在18時13分、18時23分許，被測速器拍到測速，被開罰3500元，記違規1點，王男喊冤，基隆到暖暖交流道有可能10分鐘繞回？但基隆地院法官認為有可能，駁回他的訴願。

王姓男子指出，他超速被拍到心服口服，罰得也甘願，但不服的是第一張被照，與第二張被照時間是同一天、同地點、同照相機，前後僅差10分鐘。

他大喊冤，基隆到暖暖交流道有可能10分鐘繞回來嗎？何況他是客運公司司機，須照規定路線走，因此對

第二張被罰，罰得不甘願，並要求原處分撤銷。

基隆地方法院法官指出，王男去年8月24日18時13分許、23分許，行經新北市瑞芳區臺62甲線5公里處，限速60公里，但他遭設雷達測速儀拍到「速度：76km/hr」、「速度：73km/hr」、超過規定之最高時速20公里以內，分別填製舉發通知單A、B，予以逕行舉發。

基隆到暖暖交流道有可能10分鐘繞回？法官說，兩張超速照片前後相隔約10分鐘，且違規之車速不同，又觀以該舉發照片，拍攝對焦處均係同一位置，但該車卻分別駛於不同車道而遭拍攝，可見並無同一違規卻遭二次拍攝之疑義。

且該測速照相設備業經檢驗測試合格，王男雖係在執行其駕駛職務，但仍有於短時間內重複行駛同路段之可能，王男主張第二次的裁罰有誤，應僅裁罰一次云云，尚不足採。

王姓男子開車行經瑞芳區台62甲線5公里處，隔10分鐘，被開了兩張超速罰單，他很不...
王姓男子開車行經瑞芳區台62甲線5公里處，隔10分鐘，被開了兩張超速罰單，他很不服氣，打行政訴訟。圖與本事件無關。 圖／聯合報系資料照片
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