10分鐘繞回？ 被台62甲同個測速器連拍兩次駕駛喊冤

2019-06-09 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新北市瑞芳區台62甲線5公里處，往四角亭方向，去年榮登全台「最坑錢」測速照相據點之一，王姓男子

去年8月24日開客運行經這個路段，去分別在18時13分、18時23分許，被測速器拍到測速，被開罰3500元，記違規1點，王男喊冤，基隆到暖暖交流道有可能10分鐘繞回？但基隆地院法官認為有可能，駁回他的訴願。

王姓男子指出，他超速被拍到心服口服，罰得也甘願，但不服的是第一張被照，與第二張被照時間是同一天、同地點、同照相機，前後僅差10分鐘。

他大喊冤，基隆到暖暖交流道有可能10分鐘繞回來嗎？何況他是客運公司司機，須照規定路線走，因此對

第二張被罰，罰得不甘願，並要求原處分撤銷。

基隆地方法院法官指出，王男去年8月24日18時13分許、23分許，行經新北市瑞芳區臺62甲線5公里處，限速60公里，但他遭設雷達測速儀拍到「速度：76km/hr」、「速度：73km/hr」、超過規定之最高時速20公里以內，分別填製舉發通知單A、B，予以逕行舉發。

基隆到暖暖交流道有可能10分鐘繞回？法官說，兩張超速照片前後相隔約10分鐘，且違規之車速不同，又觀以該舉發照片，拍攝對焦處均係同一位置，但該車卻分別駛於不同車道而遭拍攝，可見並無同一違規卻遭二次拍攝之疑義。