國中畢業假扮演講來賓 白吃白喝男在新竹踢到鐵板

2019-06-09 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



台北市陳姓男子僅有國中畢業，卻經常假扮大學演講來賓身分，在各大飯店白吃白住，經多間受害飯店通報，陳男也成為台北市飯店黑名單，陳男近期轉移陣地到新竹，警方統計2個月內就有5間飯店受害，更諷刺的是，陳男被抓到警局時，還提著福華飯店的紙袋，讓新竹飯店業者氣得牙癢癢，警方訊後依詐欺罪嫌法辦。

陳姓男子學歷僅國中畢業，卻假扮成博士研究員，以「受邀到各大學演講」的名義，大搖大擺在台北市的星級飯店白吃白喝，不但爽吃、爽住，退房前還向飯店櫃台說「XX大學總務長會來結帳」，飯店因事後拿著單據請款失敗，才發現遇到騙子，業者馬上通報「台北市觀光飯店聯合防範系統」，提醒飯店同業小心陳男。

陳男見台北地區飯店已經無法再拐騙，又將腦筋動到新竹地區，從4月起開始，前後到各星級飯店騙吃騙喝，包含煙波、福泰、金世紀、福華等知名飯店都受害，由於陳男作風大膽，受害的飯店業者事後得知自己變成冤大頭，都氣憤不已。

陳男最近一次於5月30日再次成功達到目的，以「受清華大學邀請前來演講的研究人員，清大與飯店有簽合作廠商，總務處會前來結帳」為由，入住新竹市中心的「卡爾登飯店」，共入住5天，期間陳男還不斷點高級牛排等大餐享用，花費數萬元。