高雄男重度心衰仍駕車 慘釀2死坐牢再慘賠

2019-06-09 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



腦血管疾病高危險群的王姓男子4年前開車載妻子返鄉祭祖，途中突然急性腦中風，涉衝撞停等紅燈的4輛機車釀2死2傷嚴重車禍，法院一、二審認定他患病仍貿然上路，依犯過失致死罪處1年5月定讞；其中一名死者邱婦的家屬因未和解提告求償，高雄地院再判王須賠273萬6000元，扣除保險，他要負擔73萬6000元。可上訴。

邱姓婦人的兒子提告主張，王姓男子2011年就因急性心肌梗塞、冠狀動脈心臟病、高血壓、高血脂導致病危，送醫進行心導管、冠狀動脈氣球擴張術及支架置放術搶救，出院後還須固定回診並終生服用「抗血小板製劑」，是腦血管疾病高危險群；2014年王又診斷出心臟衰竭導致下肢水腫，成為重度心衰竭者。

邱婦兒子怒指，王姓男子明知自己身體狀況可能隨時會有意識障礙、肢體無力等突發狀況，2015年7月9日下午3點多開車行經鳳山區鳳頂路，仍引發急性腦中風，瞬間意識不清撞向4輛機車，其中邱婦因顱骨骨折、顱內出血等重傷，送醫不治；王應賠喪葬費及精神慰撫金600萬元。