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影／休旅車國道自撞翻滾3圈半 釀1死2傷悲劇

越南移工台灣養狗殺來吃 違反動保法判刑

2019-06-09 17:15聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

越南籍甲姓、阮姓移工去年10月間在豐原汙水處理廠工作時，因有同鄉提議要吃狗肉，因此甲男捉起他在豐原汙水處理廠飼養的1隻約8公斤的狗後，與阮與其他同鄉各抓住一隻腳，由甲宰殺後，交由其他同鄉拔毛並烹煮食用，台中市動保處接獲檢舉後，前往調查，並循線將甲等涉案人依違反動保法罪嫌，移送法辦，台中地院認定甲、阮二人違反動保法，分別判處甲、阮拘役40日、罰金3萬；拘役30日、罰金2萬。

判決書指出，越南籍移工52歲甲姓男子、36歲阮姓男子、35歲武姓男子都在豐原汙水處理廠工作，甲等人在來台工作前，都經由仲介公司告知在台灣依法不得食用狗肉，否則違法，但甲等人去年10月25日晚間6點左右，在同鄉的提議下相約吃狗肉。

甲因此抓來他飼養一隻約8公斤的狗，前往宿舍後方晾衣場，與阮、武等人各抓住1隻腳，甲持廚房菜刀割斷犬隻的頸部而宰殺，隨後3人拔除狗毛後烹煮、食用。警方接獲民眾報警後，同日晚間7時許，會同台中市政府動物保護防疫處人員前往豐原汙水處理廠稽查，當場查獲甲等涉案人，查扣狗肉、狗頭、菜刀、臉盆等證物，全案除依違反動保法開罰外，另移送台中地檢署偵辦。

台中地院審酌，甲等2人為滿足口腹之欲，不知尊重生命及我國不得宰殺犬隻食用之禁令，任意將所飼養之犬隻宰殺後分切食用，殘忍剝奪犬隻生命，但考量甲等2人犯後尚知正視己非、坦承認錯的態度，依違反動保法，分別判處甲、阮，拘役40日、30日，併科罰金3萬、2萬，全案可上訴。

在豐原汙水處理廠工作的兩名越南籍移工，涉嫌在去年10月間宰殺犬隻、烹煮食用，台中...
在豐原汙水處理廠工作的兩名越南籍移工，涉嫌在去年10月間宰殺犬隻、烹煮食用，台中地院依法判刑。圖／本報資料相片
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