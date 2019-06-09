台人泰國設詐騙機房重判 卻苦稱「虧錢」

2019-06-09 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



刑事局前年7月會同泰國警方在泰國曼谷一處民宅破獲詐欺機房，並押解台籍孟姓主嫌等人返台偵辦，高雄地院審理後，依犯共同詐欺取財罪判17人各7年8月到1年不等徒刑。不過，孟開庭時訴苦「扣掉營運成本還虧錢」，合議庭調查後也認定該詐團還沒賺到錢，無從沒收犯罪所得。全案可上訴。

判決指出，30歲孟姓男子2017年3月開始組織詐騙集團，提供資金並指示机姓男子在泰國曼谷市承租民宅，再招募15名台籍、2陸籍成員進駐，其中包括陳姓男子每天煮三餐、机的徐姓女友負責採買生活用品，從2017年4月21日起詐騙大陸民眾，直到同年7月4日被查獲。

合議庭查出，孟姓男子向「條商」購得大陸民眾電話、地址，第一線人員致電謊稱「遭人盜辦手機而積欠電話費」，轉給第二線假冒公安的人員表示要做筆錄，最後由第三線人員冒充金融監管科科長或檢察官，指引被害人將帳戶金錢轉出；得手後，孟再要大陸地區車手將錢轉匯泰國。

孟姓男子等人審理時幾乎全數認罪，陳姓男子辯稱負責煮飯及徐女稱採買生活用品，沒有參與詐騙行為，不過合議庭根據供詞及查扣到詐騙所得、機房通話紀錄、交戰守則，認定都是共同詐欺犯或幫助犯。