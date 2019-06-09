赴美人工受孕得龍鳳胎 仲介遭檢舉收1萬美金被起訴

2019-06-09 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



人工受孕仲介趙姓男子，2014年間涉嫌介紹台北市一名許姓女子，遠赴美國一家生殖醫療診所，挑選精子做試管嬰兒，隔年許女順利產下龍鳳胎，但趙男收款1萬元美金行為，已違反人工生殖法，士林地檢署日前偵查終結，依法起訴趙男。

起訴書指出，趙姓男子在美國網站刊登人工生殖訊息，用來招攬精子、卵子、代理孕母，或有人工受孕需求者。許女從台灣上網搜尋相關資料時，發現趙男經營工作室，推薦人工受孕方式，雙方用line約定，由趙男協助許女前往美國挑選精子，聯繫人工生殖醫療院所，並收款1萬元美金。

擁有美國護照的趙男去年遭人檢舉，經檢方通知未到案被通緝，直到日前入境遭攔下。趙男辯稱，1萬美金是介紹醫師費用，同時也負責處理許女在美國的食衣住行，只是「陪著她」，醫院支出則由許女自行支付。

趙向檢方供稱，曾開工作室幫忙洛杉磯附近小城市生殖醫療診所醫師介紹客戶，醫師會和客戶視訊，經專業評估後，女子才會到美國，每次介紹1個客戶會酌收1萬美金。

精通英文且家境優渥的許女稱，想到國外生小孩，才上網找資料，和趙男溝通、分析後認為可行，決定遠赴美國做試管嬰兒，趙男從一開始介紹、陪伴到診所、生完小孩，整個流程都在旁「輔助」。

許女指出，先從網路上篩選美國精子中心的精子號碼，挑選他人精子與自己卵子結合受孕，確定生產計畫後，飛往美國旅行約半個月，再依照身體狀況，在醫院打排卵針、作療程。但事後雙方發生部分糾紛，許女認為趙男未履約，應全數退款，但趙男則咬定，受孕生產過程都是許女和醫師溝通，自身工作已完成，一毛不都願意退，且無和解意願。