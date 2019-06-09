高市施工不慎挖破天然氣管線 警方封閉道路中

2019-06-09 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市傳出天然氣外洩！高市警消今早10點獲報，三民區鼎中路和大中伊路交叉路口因施工不慎，挖斷天然氣管線，但由於管線屬於低壓館，洩漏輛每平方公尺0.02公斤，經初步止漏後，警消判斷無立即危險。

管線外洩後，工程人員已到場封閉並修復破洞，現已完成初步止漏作業。高市消防持續灑水降溫、環保局空汙小組也到場檢測瓦斯濃度。

目前大中一路自民族、大中路口起單向封閉及鼎中路自鼎中、鼎貴路口單向封閉中。