親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

兩場造勢聲量未創新高 韓國瑜最大危機在這裡

勇奪世界第一！台灣繩索救援隊赴歐洲GRIMPDAY奪冠

撞到車桿歪後視鏡斷肇逃 男辯感冒頭暈不知撞傷人

2019-06-09 12:21聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化陳姓男子去年開車疑似與阮姓女子機車擦撞，造成她受傷，但男子未停車直接離開，警方調閱監視器找到陳男疑似肇事，陳男卻辯稱開車當下身體不適又頭暈，加上音樂開得太大聲，沒發現撞到人，但彰化地院調查，車禍當下阮女傷勢不輕、車輛毀損，未採信他不知撞到人，依肇事致人傷害逃逸罪，判有期徒刑1年6月。

判決書指出，陳男去年2月24日晚上10點半左右，在彰化市彰新路由南往北行駛，車身右側與阮女機車發生擦撞，造成她身體多處擦傷、挫傷，戴的安全帽也飛離，陳男卻未停車直接離開現場，路人還幫忙追上前卻沒找到人。

陳男指出，車禍當時已感冒一周，當天喝了感冒成藥，開車時不斷擤鼻涕、 咳嗽，頭暈暈的想睡覺，且車內音樂放很大聲，不知道有撞到人，他被警方通知事後賠償對方損失18萬元和解，沒有造肇逃犯意。

法官認為，陳男生病多天可使用健保醫療資源，到醫療診所診治，何必強忍不適造成生活、工作不便，且在作筆錄時警方未察覺他有感冒、異常反應，未採信他開車頭暈的說法，又考量車禍當下阮女身已多處受傷，機車車桿變形、坐墊破裂，車身往前滑行數公尺車痕，陳男右後視鏡也因此掉落，可見撞擊力大不小。

法官考量陳男有2次酒後駕車等罪素行，之前因公共危險案件，被判有期徒刑4月執行完畢5年內再犯，為累犯，陳男被依肇事致人傷害逃逸罪，判有期徒刑1年6月，可上訴。

陳姓男子去年開車疑似與阮姓女子機車擦撞卻未下車察看處理，彰化地院依肇事致人傷害逃...
陳姓男子去年開車疑似與阮姓女子機車擦撞卻未下車察看處理，彰化地院依肇事致人傷害逃逸罪，判有期徒刑1年6月，可上訴。報系資料照
分享

車禍感冒健保
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

笑人「伍佰」起衝突 兩男車行內互毆都吃官司

2019-06-09 10:13

中市大里3男凌晨鬥毆 警：影響安寧社維法裁罰

2019-06-09 12:32

泰林地區擴大臨檢 告發交通違規19件

2019-06-09 10:58

「我睡過你老婆」莽男處理債務糾紛嗆這句被判刑

2019-06-09 10:55

臨時工持鐵條侵入民宅 破壞密碼鎖搜刮45萬

2019-06-09 09:02

基檢澄清指蒙古油輪船員猝死案 船方進港未通報死亡

2019-06-09 00:23

緬甸船工公海暴斃 我無權相驗

2019-06-09 00:11

為理賠 自撞「補報案」 女教師法辦

2019-06-09 00:00

假車禍真詐保 警方、保險業者會查證

2019-06-08 23:49

獨／假車禍真詐保 教師為省修車費遭警抓包

2019-06-08 23:48

陸船擦撞我漁船 海巡協調賠償 成功和解

2019-06-08 23:29

蔡英文姪子遭妻控外遇 法院「難以認定」判妻敗訴

2019-06-08 19:20

打119謊報身體不適 2度讓救護員空跑遭罰

2019-06-08 11:35

網友質疑造假、留言「柯屁孩」激怒「長男次男」提告

2019-06-08 11:35

不滿韓粉酸作假新聞 網紅「長男次男」提告

2019-06-08 10:56

漁船違法潛水捕龍蝦再被逮 最高可罰15萬元

2019-06-08 09:21

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

外籍船員公海暴斃難相驗 基檢人道考量讓遺體移殯儀館

2019-06-08 21:05

緬甸船工公海暴斃停屍基隆港 我無管轄權難處理

2019-06-08 10:46

陸漁船逼太近撞壞我漁船 海巡馳援當公道伯才賠錢

2019-06-08 09:10
看更多

熱門文章

遭酒駕撞上妻死夫昏迷 母生日3幼兒淚哭天倫夢碎

2019-06-08 20:25

獨／假車禍真詐保 教師為省修車費遭警抓包

2019-06-08 23:48

女雙載自撞噴飛對向車道 1人遭來車輾爆頭

2019-06-09 09:46

爸爸是誰？少女連睡三男懷孕 母尋黑道電擊刑求索賠

2019-06-08 22:16

BMW彎道失控基隆撞路邊4車 車主看慘狀傻眼

2019-06-08 22:14

男大生打工下班途中被撞死 家屬上網PO文求行車紀錄

2019-06-08 13:59

警車處理車禍反被撞 肇事騎士原來在看風景

2019-06-08 19:36

高雄海光鋼鐵火警 疑燃燒機台

2019-06-08 20:18

警員酒後斷片醉倒 酒測值逾1毫克

2019-06-08 16:25

基隆外木山男泳客失蹤 野柳海域發現大體家屬悲痛

2019-06-08 22:12

又是假軍官詐騙！婦戰地美軍夢一場空 驚險保住身家財

2019-06-08 14:04

愛上有夫之婦 還放話恫嚇賣性愛光碟逼她離婚

2019-06-08 17:57

影／小黃司機恍神撞路緣 車身180度大翻轉躺斑馬線

2019-06-08 16:50

屏東東港暗夜街頭亂鬥 網路留言不合約談判

2019-06-08 17:49

不滿韓粉酸作假新聞 網紅「長男次男」提告

2019-06-08 10:56

竹聯堂主性侵女學生棄保潛逃 登上刑事局緊急查緝專刊

2019-06-09 12:04

中市大里3男凌晨鬥毆 警：影響安寧社維法裁罰

2019-06-09 12:32

被媽媽嘮叨 被長官記得…男刑警蓄髮為癌童

2019-06-09 00:06

警員醉倒駕駛座 車停快車道

2019-06-09 00:03

為理賠 自撞「補報案」 女教師法辦

2019-06-09 00:00

影／三寶大媽停車技術差 擦撞完辯稱：對方車沒事阿

2019-06-08 13:21

網路有人賣大麻籽油 高市毒防局：別買免觸法

2019-06-08 15:14

轉角遇真愛？婦人遭詐急匯款 警方及時勸阻

2019-06-08 13:59

影／父子口角 兒怒攤砸攤洩憤還當街亮槍 路人驚嚇走避

2019-06-08 22:18

僅因不願讓位 士兵遭同袍持板凳毆傷憤提告

2019-06-09 10:14

蔡英文姪子遭妻控外遇 法院「難以認定」判妻敗訴

2019-06-08 19:20

廣大興案 菲律賓初審法院9月18日宣判

2019-06-08 21:24

老翁獨自南下高雄病發 員警急救人

2019-06-08 19:38

立槳玩家體力不濟被救回 先吃一張萬元罰單

2019-06-09 12:31

印度籍小遊客阿里山賞日落美景摔破頭 警車急送下山

2019-06-09 10:04

基檢澄清指蒙古油輪船員猝死案 船方進港未通報死亡

2019-06-09 00:23

假車禍真詐保 警方、保險業者會查證

2019-06-08 23:49

影／醉男尾隨妙齡女猥褻還搶劫 酒醒全不記得

2019-06-09 10:18

無視校長室在隔壁 國中男硬闖女廁性侵同學遭起訴

2019-06-09 12:45

臨時工持鐵條侵入民宅 破壞密碼鎖搜刮45萬

2019-06-09 09:02

水電工修水塔疑遭電擊 無生命跡象急送醫

2019-06-09 10:44

國5雪隧靠近坪林發生事故 時速不到30公里

2019-06-09 10:41

「我睡過你老婆」莽男處理債務糾紛嗆這句被判刑

2019-06-09 10:55

笑人「伍佰」起衝突 兩男車行內互毆都吃官司

2019-06-09 10:13

不爽被指沒錢付帳 男子持摺疊刀刺傷店員

2019-06-08 21:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top