撞到車桿歪後視鏡斷肇逃 男辯感冒頭暈不知撞傷人

2019-06-09 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化陳姓男子去年開車疑似與阮姓女子機車擦撞，造成她受傷，但男子未停車直接離開，警方調閱監視器找到陳男疑似肇事，陳男卻辯稱開車當下身體不適又頭暈，加上音樂開得太大聲，沒發現撞到人，但彰化地院調查，車禍當下阮女傷勢不輕、車輛毀損，未採信他不知撞到人，依肇事致人傷害逃逸罪，判有期徒刑1年6月。

判決書指出，陳男去年2月24日晚上10點半左右，在彰化市彰新路由南往北行駛，車身右側與阮女機車發生擦撞，造成她身體多處擦傷、挫傷，戴的安全帽也飛離，陳男卻未停車直接離開現場，路人還幫忙追上前卻沒找到人。

陳男指出，車禍當時已感冒一周，當天喝了感冒成藥，開車時不斷擤鼻涕、 咳嗽，頭暈暈的想睡覺，且車內音樂放很大聲，不知道有撞到人，他被警方通知事後賠償對方損失18萬元和解，沒有造肇逃犯意。

法官認為，陳男生病多天可使用健保醫療資源，到醫療診所診治，何必強忍不適造成生活、工作不便，且在作筆錄時警方未察覺他有感冒、異常反應，未採信他開車頭暈的說法，又考量車禍當下阮女身已多處受傷，機車車桿變形、坐墊破裂，車身往前滑行數公尺車痕，陳男右後視鏡也因此掉落，可見撞擊力大不小。