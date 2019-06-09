泰林地區擴大臨檢 告發交通違規19件

2019-06-09 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



因應畢業季與暑假即將到來，新北市警察局自6月1日啟動「青春專案」淨化治安環境，昨晚林口警分局在端午連續假期實施擴大臨檢，在泰山、林口地區重要道路執行聯合路檢，共告發交通違規19件，並將16輛改裝排氣管的汽機車通報環保局檢驗噪音。