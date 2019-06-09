笑人「伍佰」起衝突 兩男車行內互毆都吃官司

2019-06-09 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市陳姓男子在去年3月底在某計程車車行內，以「伍佰」稱呼李姓男子，引發李不滿，認為陳是在挑釁、取笑，因此起身理論，未料陳直接用手推擠李，李用手壓住陳的頭部，兩人在車行內爆發全武行，兩人都掛彩，台中地院認定二人都涉傷害罪，分判李、陳拘役50日、30日，陳不服上訴，認為他是正當防衛，但遭二審駁回，全案定讞。

判決書指出，陳姓、李姓男子在去年3月21日下午3時許，在計程車行內，因李不滿陳取綽號為「伍佰」，兩人爆發口角後，李起身理論，李以手持陶製茶壺、徒手方式，而陳以手持不鏽鋼茶盤、徒手方式，互毆對方身體，導致李頭皮鈍傷、右側拇指、左側膝部、右側膝部開放性傷口等傷害，陳則是頭皮鈍傷、左側眼球、眼眶組織鈍傷等傷害，台中地院將李、陳依傷害罪，判拘役50日、30日，但陳認為是李先動手，他是正當防衛而提出上訴。