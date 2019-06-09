親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

端午收假國5紫爆時速不到20公里 雪隧回堵7公里

2女雙載撞安全島噴飛對向車道 1人遭來車輾爆頭

笑人「伍佰」起衝突 兩男車行內互毆都吃官司

2019-06-09 10:13聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市陳姓男子在去年3月底在某計程車車行內，以「伍佰」稱呼李姓男子，引發李不滿，認為陳是在挑釁、取笑，因此起身理論，未料陳直接用手推擠李，李用手壓住陳的頭部，兩人在車行內爆發全武行，兩人都掛彩，台中地院認定二人都涉傷害罪，分判李、陳拘役50日、30日，陳不服上訴，認為他是正當防衛，但遭二審駁回，全案定讞。

判決書指出，陳姓、李姓男子在去年3月21日下午3時許，在計程車行內，因李不滿陳取綽號為「伍佰」，兩人爆發口角後，李起身理論，李以手持陶製茶壺、徒手方式，而陳以手持不鏽鋼茶盤、徒手方式，互毆對方身體，導致李頭皮鈍傷、右側拇指、左側膝部、右側膝部開放性傷口等傷害，陳則是頭皮鈍傷、左側眼球、眼眶組織鈍傷等傷害，台中地院將李、陳依傷害罪，判拘役50日、30日，但陳認為是李先動手，他是正當防衛而提出上訴。

二審審理時，經勘驗監視器畫面，認為陳以手勾拉李脖子，將李摔倒在地，而排除李徒手按掐其頭、臉部的侵害行為後，還繼續毆打李，造成李頭、手及兩側膝部，且多為開放性傷口，傷勢不輕，單純防衛行為當不至於造成李的傷勢，顯見陳對李的身體皆有數次攻擊且因而成傷，駁回陳上訴，維持一審判拘役30日，得易科罰金3萬元，全案定讞。

台中市陳姓男子因一句綽號，與李姓男子口角後爆發肢體衝突，被台中地院認定涉嫌傷害，...
台中市陳姓男子因一句綽號，與李姓男子口角後爆發肢體衝突，被台中地院認定涉嫌傷害，判處拘役30天。圖／本報資料照片
分享

計程車傷害罪台中市
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

泰林地區擴大臨檢 告發交通違規19件

2019-06-09 10:58

「我睡過你老婆」莽男處理債務糾紛嗆這句被判刑

2019-06-09 10:55

臨時工持鐵條侵入民宅 破壞密碼鎖搜刮45萬

2019-06-09 09:02

基檢澄清指蒙古油輪船員猝死案 船方進港未通報死亡

2019-06-09 00:23

緬甸船工公海暴斃 我無權相驗

2019-06-09 00:11

為理賠 自撞「補報案」 女教師法辦

2019-06-09 00:00

假車禍真詐保 警方、保險業者會查證

2019-06-08 23:49

獨／假車禍真詐保 教師為省修車費遭警抓包

2019-06-08 23:48

陸船擦撞我漁船 海巡協調賠償 成功和解

2019-06-08 23:29

蔡英文姪子遭妻控外遇 法院「難以認定」判妻敗訴

2019-06-08 19:20

打119謊報身體不適 2度讓救護員空跑遭罰

2019-06-08 11:35

網友質疑造假、留言「柯屁孩」激怒「長男次男」提告

2019-06-08 11:35

不滿韓粉酸作假新聞 網紅「長男次男」提告

2019-06-08 10:56

漁船違法潛水捕龍蝦再被逮 最高可罰15萬元

2019-06-08 09:21

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

外籍船員公海暴斃難相驗 基檢人道考量讓遺體移殯儀館

2019-06-08 21:05

緬甸船工公海暴斃停屍基隆港 我無管轄權難處理

2019-06-08 10:46

陸漁船逼太近撞壞我漁船 海巡馳援當公道伯才賠錢

2019-06-08 09:10
看更多

熱門文章

遭酒駕撞上妻死夫昏迷 母生日3幼兒淚哭天倫夢碎

2019-06-08 20:25

獨／假車禍真詐保 教師為省修車費遭警抓包

2019-06-08 23:48

噁心！金髮胖男直挺「那話兒」 磨擦男大生臀部

2019-06-08 12:57

酒駕車禍夫妻一死一重傷留3幼兒 禮儀師PO文討公道

2019-06-08 12:41

爸爸是誰？少女連睡三男懷孕 母尋黑道電擊刑求索賠

2019-06-08 22:16

BMW彎道失控基隆撞路邊4車 車主看慘狀傻眼

2019-06-08 22:14

男大生打工下班途中被撞死 家屬上網PO文求行車紀錄

2019-06-08 13:59

女雙載自撞噴飛對向車道 1人遭來車輾爆頭

2019-06-09 09:46

警車處理車禍反被撞 肇事騎士原來在看風景

2019-06-08 19:36

高雄海光鋼鐵火警 疑燃燒機台

2019-06-08 20:18

警員酒後斷片醉倒 酒測值逾1毫克

2019-06-08 16:25

基隆外木山男泳客失蹤 野柳海域發現大體家屬悲痛

2019-06-08 22:12

又是假軍官詐騙！婦戰地美軍夢一場空 驚險保住身家財

2019-06-08 14:04

愛上有夫之婦 還放話恫嚇賣性愛光碟逼她離婚

2019-06-08 17:57

影／小黃司機恍神撞路緣 車身180度大翻轉躺斑馬線

2019-06-08 16:50

不滿韓粉酸作假新聞 網紅「長男次男」提告

2019-06-08 10:56

屏東東港暗夜街頭亂鬥 網路留言不合約談判

2019-06-08 17:49

為理賠 自撞「補報案」 女教師法辦

2019-06-09 00:00

影／三寶大媽停車技術差 擦撞完辯稱：對方車沒事阿

2019-06-08 13:21

被媽媽嘮叨 被長官記得…男刑警蓄髮為癌童

2019-06-09 00:06

警員醉倒駕駛座 車停快車道

2019-06-09 00:03

網路有人賣大麻籽油 高市毒防局：別買免觸法

2019-06-08 15:14

轉角遇真愛？婦人遭詐急匯款 警方及時勸阻

2019-06-08 13:59

影／父子口角 兒怒攤砸攤洩憤還當街亮槍 路人驚嚇走避

2019-06-08 22:18

蔡英文姪子遭妻控外遇 法院「難以認定」判妻敗訴

2019-06-08 19:20

廣大興案 菲律賓初審法院9月18日宣判

2019-06-08 21:24

老翁獨自南下高雄病發 員警急救人

2019-06-08 19:38

基檢澄清指蒙古油輪船員猝死案 船方進港未通報死亡

2019-06-09 00:23

假車禍真詐保 警方、保險業者會查證

2019-06-08 23:49

印度籍小遊客阿里山賞日落美景摔破頭 警車急送下山

2019-06-09 10:04

僅因不願讓位 士兵遭同袍持板凳毆傷憤提告

2019-06-09 10:14

臨時工持鐵條侵入民宅 破壞密碼鎖搜刮45萬

2019-06-09 09:02

外籍船員公海暴斃難相驗 基檢人道考量讓遺體移殯儀館

2019-06-08 21:05

不爽被指沒錢付帳 男子持摺疊刀刺傷店員

2019-06-08 21:25

緬甸船工公海暴斃 我無權相驗

2019-06-09 00:11

毛小孩走失送進警局 員警急中生智找到飼主

2019-06-08 12:34

「我睡過你老婆」莽男處理債務糾紛嗆這句被判刑

2019-06-09 10:55

男子外木山游泳失聯 遺體野柳尋獲

2019-06-08 20:24

嘉市議員見服務處隔壁失火報警 老夫婦受困重傷送醫

2019-06-09 08:57

水電工修水塔疑遭電擊 無生命跡象急送醫

2019-06-09 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top