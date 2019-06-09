臨時工持鐵條侵入民宅 破壞密碼鎖搜刮45萬
台中市擔任臨時工的李姓男子涉嫌在去年8月間，持鐵條變裝後，前往張姓男子的住處，持鐵條破壞玻璃窗後，進入屋內，在住宅2樓的書桌抽屜，破壞密碼鎖後，偷走美金、日幣、台幣等現金約45萬，張返家後發現報警，警方循線鎖定李涉案，將他逮捕歸案，台中地院依加重竊盜罪，判李1年徒刑。
判決書指出，李姓男子有竊盜前科，他涉嫌在去年8月31日晚間7時許，騎車行經張姓男子住處，認為可以行竊，先到張住處旁的工地勘察地形，再更換長褲、戴上手套、帽子、口罩以掩飾容貌、避免留下跡證後，再到工地上拿取1支鐵條。
同日晚上8時許，李攀爬到張住宅2樓後方，再持鐵條破壞玻璃氣窗後，從氣窗侵入住宅，並破壞2樓客廳書桌抽屜外加的號碼鎖，竊取張放置在客廳抽屜、起居室的台幣、美金及日幣現金，合計共約新台幣45萬元，得手後，循原路離去，並將現金花用殆盡。同日晚上9時許，張回住處發現遭竊並報警處理。
台中地院審酌，李有多次竊盜前科，最近一次在今年間遭判刑10月確定，素行不佳，猶不知悔改，恣意在夜間攜帶凶器毀越安全設備侵入住宅竊取他人財物，除侵害告訴人財產權外，也危害告訴人居家安全，實不宜寬貸，不過考量到李已與張達成和解，願意從2021年6月開始，分期賠償張，因此依竊盜罪，判李1年徒刑，未扣案的犯罪所得45萬沒收，全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
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