臨時工持鐵條侵入民宅 破壞密碼鎖搜刮45萬

2019-06-09 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市擔任臨時工的李姓男子涉嫌在去年8月間，持鐵條變裝後，前往張姓男子的住處，持鐵條破壞玻璃窗後，進入屋內，在住宅2樓的書桌抽屜，破壞密碼鎖後，偷走美金、日幣、台幣等現金約45萬，張返家後發現報警，警方循線鎖定李涉案，將他逮捕歸案，台中地院依加重竊盜罪，判李1年徒刑。

判決書指出，李姓男子有竊盜前科，他涉嫌在去年8月31日晚間7時許，騎車行經張姓男子住處，認為可以行竊，先到張住處旁的工地勘察地形，再更換長褲、戴上手套、帽子、口罩以掩飾容貌、避免留下跡證後，再到工地上拿取1支鐵條。

同日晚上8時許，李攀爬到張住宅2樓後方，再持鐵條破壞玻璃氣窗後，從氣窗侵入住宅，並破壞2樓客廳書桌抽屜外加的號碼鎖，竊取張放置在客廳抽屜、起居室的台幣、美金及日幣現金，合計共約新台幣45萬元，得手後，循原路離去，並將現金花用殆盡。同日晚上9時許，張回住處發現遭竊並報警處理。