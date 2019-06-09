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緬甸船員公海猝死 檢：無管轄權已提供協助

2019-06-09 02:03中央社 基隆9日電

蒙古籍油輪「浩洋輪」上一名緬甸籍船員在公海猝死，船務代理商向媒體投訴，指控基隆檢警不願協助相驗，任由遺體發臭，檢方表示，台灣並無管轄權，已提供必要協助。

媒體報導，「浩洋輪」5日凌晨0時許行經基隆北方外海約70、80浬處，船上一名緬甸籍船員疑似心血管疾病發作暴斃，6日下午2時許靠泊基隆港西24碼頭後，竟沒有相關單位可協助處理，使得遺體快要腐爛發臭。

基隆地檢署昨天深夜發布新聞稿指出，「浩洋輪」船籍國為蒙古國，死者為緬甸籍，發生地則在公海，依法台灣並無管轄權，船方如需台灣提供司法相驗等協助，應循外交途徑正式委託辦理，否則若輕率進行司法相驗或調查取證等偵查作為，日後恐將滋生破壞證據完整的爭議。

檢方指出，「浩洋輪」6日進港時未循外交途徑請求協助，也未通知死者家屬到場，警方因此未能啟動偵查作為向地檢署聲請相驗，且「浩洋輪」並未通報緬甸籍船員死亡，警方在船方未完相關程序，確保無散播傳染病風險前暫未聲請報驗。

檢方表示，基於人道立場，為避免遺體因船方無適當保存設備而腐敗，經完成防疫檢查，確認無傳染病之虞後，已由檢察官黃耀賢前往現場提供必要協助，除告知相關辦理程序外，並協助將遺體暫冰存在殯儀館，待船方完成外交囑託等條件後即可進行相驗。

基隆港緬甸傳染病
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