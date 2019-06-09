基檢澄清指蒙古油輪船員猝死案 船方進港未通報死亡

2019-06-09 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



針對蒙古籍油輪「浩洋輪」緬甸籍船員死亡案，基隆地檢署昨晚11點50分，緊急發出新聞稿澄清，指船方進基隆港西岸碼頭時，並未陳報該緬甸籍船員死亡，地檢署並未拒絕相驗，也未受理申告，應屬誤會。因船籍國為蒙古國，死者為緬甸籍，發生地為公海，故我國並無管轄權，如需我國提供司法相驗等協助，應由船方循外交途徑正式委託我國辦理，否則率爾進行司法相驗或調查取證等偵查作為，日後恐將滋生破壞證據完整之爭議。

針對部分媒體報導基隆地檢署有拒絕相驗、不受理船方申告等情事，基隆地檢署澄清，經清查結果，迄今仍未接獲司法警察機關報請相驗，亦無船方到署按鈴申告記錄，故所謂拒絕相驗或未受理申告一事，應屬誤會。

基隆地檢署表示，因船籍國為蒙古國，死者為緬甸籍，發生地為公海，故我國並無管轄權。如需我國提供司法相驗等協助，應由船方循外交途徑正式委託我國辦理，否則率爾進行司法相驗或調查取證等偵查作為，日後恐將滋生破壞證據完整之爭議。

基隆地檢署發言人周啟勇說，船方進港時並未陳報該緬甸籍船員死亡一事，亦未通知檢疫單位進行防疫檢查，該船員是否因法定傳染病死亡?是否造成疫情散播而影響我國國民健康均不得而知，故司法警察機關在船方未完成上開程序，確保無散播傳染病風險前暫未聲請報驗，亦難認有何違誤。

船方於6日進港時並未循外交途徑請求協助，亦未通知死者家屬到場，故司法警察亦未能啟動偵查作為聲請地檢署相驗，並沒有有置之不理等情事。