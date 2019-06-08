假車禍真詐保 警方、保險業者會查證

2019-06-08 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



林姓女老師雖真的撞車可以出險理賠，卻因處理方式不對，變成假車禍吃上偽造文書官司；警方指出，自撞車禍駕駛人當下未報警，事後仍需向事發地警察機關報案，申請紀錄單，否則將會影響保險申請，而保險業者也有查證機制，不會輕易受騙。

警方指出，很多人發生車禍，第一時間就是打電話給保險業務員，其實應該先「報警」，讓具有公權力的警察留下正式紀錄，並繪製交通事故現場圖，若車禍事後才報案，警方雖然會受理，卻會在報案聯單上附註「事後報案」，這恐會影響保險公司的認定。

警方說，交大研究所一名魏姓研究生2013年開百萬休旅車在新北市中和區擦撞路邊電線桿，隔天深夜竟找來友人，開著小貨車停在路口，向警方謊稱轉彎不小心A到，遭警方識破，依詐欺未遂罪法辦；檢方審理時，因魏男與友人犯後態度良好，給予各1年緩起訴，不過要各支付兩萬元給公益團體。提醒民眾，發生車禍就算事後才向事發地報案，也好過製造假車禍吃上官司。

富邦人壽業務主任楊子平指出，車體險分為甲、乙丙、式，甲式理賠範圍為「不明車損」，乙式為「一般撞擊」、丙式則為「車碰車」，通常會建議7年內的車主投保乙式以上車險，以免愛車發生碰撞得自行吸收修車費。