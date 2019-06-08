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假車禍真詐保 警方、保險業者會查證

2019-06-08 23:49聯合報 記者王駿杰╱即時報導

林姓女老師雖真的撞車可以出險理賠，卻因處理方式不對，變成假車禍吃上偽造文書官司；警方指出，自撞車禍駕駛人當下未報警，事後仍需向事發地警察機關報案，申請紀錄單，否則將會影響保險申請，而保險業者也有查證機制，不會輕易受騙。

警方指出，很多人發生車禍，第一時間就是打電話給保險業務員，其實應該先「報警」，讓具有公權力的警察留下正式紀錄，並繪製交通事故現場圖，若車禍事後才報案，警方雖然會受理，卻會在報案聯單上附註「事後報案」，這恐會影響保險公司的認定。

警方說，交大研究所一名魏姓研究生2013年開百萬休旅車在新北市中和區擦撞路邊電線桿，隔天深夜竟找來友人，開著小貨車停在路口，向警方謊稱轉彎不小心A到，遭警方識破，依詐欺未遂罪法辦；檢方審理時，因魏男與友人犯後態度良好，給予各1年緩起訴，不過要各支付兩萬元給公益團體。提醒民眾，發生車禍就算事後才向事發地報案，也好過製造假車禍吃上官司。

富邦人壽業務主任楊子平指出，車體險分為甲、乙丙、式，甲式理賠範圍為「不明車損」，乙式為「一般撞擊」、丙式則為「車碰車」，通常會建議7年內的車主投保乙式以上車險，以免愛車發生碰撞得自行吸收修車費。

楊子平指出，車禍當下一定要立刻報警，請警方開立紀錄單，才能順利向保險公司申請理賠。保險公司審查理賠金額的程序嚴謹，若車禍多天後才向警方報案，車主就必須提出事發地附近監視器畫面或行車紀錄器畫面等相關證據。倘若證據不足，又是事後報案，申請理賠就會有難度，得靠車主自行與保險公司溝通、協調。

林姓女老師雖真的撞車可以出險理賠，卻因處理方式不對，變成假車禍吃上偽造文書官司。...
林姓女老師雖真的撞車可以出險理賠，卻因處理方式不對，變成假車禍吃上偽造文書官司。記者王駿杰/攝影
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