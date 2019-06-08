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時力邀選立委 館長拒絕：無法與貪腐同流合汙

不爽被指沒錢付帳 男子持摺疊刀刺傷店員

2019-06-08 21:25聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市葉姓男子去年底到三重區超商購物，為了付帳與雷姓店員發生口角爭執，葉男竟鑰匙圈上摺疊刀朝店員身上猛刺6刀後逃出店外，葉男因身上沾有血跡，看到警方趕來看到，企圖逃跑被攔下，還辯稱是要到派出所自首。新北地檢署依殺人未遂罪嫌將他起訴，新北地院考量雷男受傷後仍能站立行走，且葉男並無再持刀刺擊，主觀認為無殺人犯意，日前改依傷害罪判他有期徒刑2年，可上訴。

判決指出，44歲葉姓男子去年12月23日前往三重區一間超商購物，結帳時因掏口袋找錢花了一些時間，不滿雷姓店員口氣不好表示，「是沒帶錢嗎？」葉男不爽說，「幹你娘、去死。」兩人為此發生爭執，因雷男走出櫃台時，撞到葉男，更引起葉男不滿，竟拿鑰匙圈上刀刃長約6.5公分摺疊刀，朝雷男的左手臂、左胸及右腹部猛刺6刀，超商內其他客人見狀出聲喝止，葉男隨即轉身逃出店外。

警方獲報趕往現場時，半路上遇到民眾拿著掃把追著身上沾有血跡的葉男，還大喊，「他在前面刺傷了人。」葉男仍繼續往前跑，直到員警以警車擋住才停下，還辯稱，「我害怕，要到派出所自首。」警方移送後，新北地檢署依殺人未遂罪起訴。

新北地院考量葉男離開便利商店時，雷男仍然可以站立、走動，亦無再持刀刺擊雷男任何致命部位，而葉男在情緒激下口出惡言，無從憑此判斷他確有殺人故意，日前改依傷害罪判處2年徒刑，仍可上訴。

新北市葉姓男子去年底到三重區超商購物，為了付帳與雷姓店員發生口角爭執，葉男竟鑰匙...
新北市葉姓男子去年底到三重區超商購物，為了付帳與雷姓店員發生口角爭執，葉男竟鑰匙圈上摺疊刀朝店員身上猛刺6刀，新北地院依依傷害罪判處2年徒刑。圖／報系資料照（非本案凶器）
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殺人超商
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