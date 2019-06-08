遭酒駕撞上妻死夫昏迷 母生日3幼兒淚哭天倫夢碎
桃園市觀音區6月1日發生一起重大死傷車禍，26歲許姓男子疑因酒後開車闖紅燈，在觀音大同、成功路口當場撞擊騎機車橫向綠燈直行、準備上大夜班的黃姓男子夫妻兩人，造成機車全毀，黃妻當場彈飛擋風玻璃摔落地上當場死亡，黃男送醫急救仍在昏迷生命危險，留下3名還在讀國小的幼兒哭成淚人，家屬今天下午表示，3名幼兒原定今天幫媽媽唱生日快樂慶生，如今只能留在回憶，肇事者至今沒有出面，家屬無法諒解，「好好的家庭從此破碎了」。
警方表示，6月1日晚間，許姓男子疑因酒後開車，闖紅燈撞上橫向綠燈直行的機車，黃姓騎士(38歲）及妻子（35歲）當場被撞擊倒地，一死一重傷，黃男還在昏迷急救中，黃妻死亡，肇事許姓駕駛輕微擦傷，經酒測值為0.27mg/L，目前由檢方聲押中。
黃男姊姊表示，弟弟夫妻兩人收入不穩定，在桃園工作，當天一起騎機車準備上班途中綠燈直行，卻被闖紅燈的酒駕男子高速撞擊，弟媳當地死亡、她弟弟彈到路旁昏迷送醫急救還在昏迷中，肇事者到今沒出面，弟媳昨天頭七，肇事者家屬打一次電話，但沒出現，「我們要的是誠摰的道歉」，弟弟的3個孩子還在讀國小還小，希望弟弟能趕快醒過來。
留言