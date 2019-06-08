遭酒駕撞上妻死夫昏迷 母生日3幼兒淚哭天倫夢碎

2019-06-08 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市觀音區6月1日發生黃姓男子夫妻遭酒駕闖紅燈男子撞擊，機車全毀，夫妻一死一重傷昏迷。記者曾增勳／翻攝 分享 facebook 桃園市觀音區6月1日發生一起重大死傷車禍，26歲許姓男子疑因酒後開車闖紅燈，在觀音大同、成功路口當場撞擊騎機車橫向綠燈直行、準備上大夜班的黃姓男子夫妻兩人，造成機車全毀，黃妻當場彈飛擋風玻璃摔落地上當場死亡，黃男送醫急救仍在昏迷生命危險，留下3名還在讀國小的幼兒哭成淚人，家屬今天下午表示，3名幼兒原定今天幫媽媽唱生日快樂慶生，如今只能留在回憶，肇事者至今沒有出面，家屬無法諒解，「好好的家庭從此破碎了」。

警方表示，6月1日晚間，許姓男子疑因酒後開車，闖紅燈撞上橫向綠燈直行的機車，黃姓騎士(38歲）及妻子（35歲）當場被撞擊倒地，一死一重傷，黃男還在昏迷急救中，黃妻死亡，肇事許姓駕駛輕微擦傷，經酒測值為0.27mg/L，目前由檢方聲押中。