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蔡英文姪子遭妻控外遇 法院「難以認定」判妻敗訴

2019-06-08 19:20聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

總統蔡英文的姪子蔡元泰，被妻子控告外遇一名陳姓女子。因蔡和陳女多年前在咖啡廳，有牽手等親密舉動；蔡的手機跟陳女的對話中，還有「寶貝、結論就是離婚而且越快越好」等對話，妻子便向蔡、陳兩人，求償精神賠償30萬元。士林簡易庭調查認為，蔡、陳在咖啡廳僅是一般朋友舉動，妻子提供的對話紀錄，也無法證實翻拍真實性，判決妻子敗訴。

判決書指出，袁女跟蔡元泰結婚10多年，共同養育3子女，感情和睦，但袁女認為陳女介入她婚姻，害老公拋家棄子，導致身心受到打擊，向蔡、陳兩人連帶求償精神損害金30萬元。

袁女控告，陳女明知蔡元泰是她老公，卻在2016年11月14日下午1點左右，於北市大同區大龍街、民族西路的咖啡廳，跟蔡元泰有牽手、擁抱、互摸頭髮等親密行為，事後還發現陳女傳「寶貝」、「以結婚為前提」、「結論就是離婚而且越快越好」等訊息給蔡元泰。

另外，也在蔡元泰手機中，發現汽車旅館、驗孕棒等關鍵字搜尋紀錄，甚至在他跟陳女的語音簡訊中，發現「英文姑姑」、「到總統府接見」等對話；事情被揭發後的隔月，蔡元泰竟不顧家庭，自行搬到新北三重住處，之後有親眼看到陳女進入該住處；2018年6月，也曾看到兩人在壽司店用餐，互動親密。

蔡元泰反駁，跟陳女本來就是同事，認識很久，兩人相處上只是朋友，且在壽司店用餐，根本沒有親密舉動，自己也沒有外遇，跟陳女沒有男女感情，反而是袁女，已跟他人多次逾越一般男女交往分際，自己才搬離家裡。

另外，袁女提供自己跟陳女的親密對話，根本是袁女偽造；她提供的影片、照片及訊息紀錄，都是她自己製作，並非真實。

法官調查，蔡元泰在北市大咖啡廳跟陳女相處時，有用手碰觸陳女頭部、右上臂；陳女有輕摸蔡元泰背部，兩人有互相用手摟腰等動作。

法官審酌，兩人雖肢體接觸頻繁，但都不是私密部位，只是輕觸、輕摸等舉動，難以認定有逾越社交分際情形，所以並無侵害袁女配偶權，且袁女也無法證明翻拍兩人對話紀錄的真實性，判決袁女求償駁回，可上訴。

總統蔡英文的姪子蔡元泰遭妻子控告外遇，向蔡、陳姓女子兩人索取精神賠償金30萬元；...
總統蔡英文的姪子蔡元泰遭妻子控告外遇，向蔡、陳姓女子兩人索取精神賠償金30萬元；士林簡易庭認為證據不足，判決妻子敗訴。圖／報系資料照
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咖啡廳結婚外遇
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