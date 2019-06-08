網友質疑造假、留言「柯屁孩」激怒「長男次男」提告

2019-06-08 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



日前網路上1支由名為「長男次男」的影片發布者所上傳的影片引起許多網友熱議，原因是影片內容拍攝6月1日凱道韓國瑜誓師大會，其中有2名年輕正妹到場助陣，但拍攝影片的「長男次男」一問才知道原來只是正妹路過韓粉造勢場，訪問內容引來許多柯粉、綠營支持者在網路留言「太有趣」，但韓粉卻認為影片內容根本是套招，紛紛大肆留言批評「長男次男」；對此長男次男昨天已針對其中1名在網路謾罵的人士進行提告，同時表示不容抹黑，實事求是。

經營網路粉專「長男次男」的鄧姓男子，因為日前上傳一支凱道韓國瑜誓師大會的影片爆紅，引來許多韓國瑜支持者不滿，湧入粉專留言批評影片造假，其中1名網友甚至指出當天在活動現場有看到長男次男一行3男2女在現場拍攝假影片，此言論讓鄧男相當不滿，回嗆根本是子虛烏有，因為當天拍攝影片時只有他1人，影片中的2名正妹也是真實路過民眾，不是如酸民所說是請來的臨演。

但該名網友仍質疑影片內容是在套招，更上傳1張凱道集會的照片，試圖證明當天長男次男在現場拍攝造假影片；但鄧男則回應，該網友貼出的現場照片根本找不到他本人，也沒有如該網友所說的所謂3男2女小組，而且該名網友不斷詆毀他，甚至還留言「柯屁孩」，才會令他忍無可忍堅持提告。

記者致電鄧姓男子，鄧男表示昨天已前往台中市民權派出所，針對該名在粉專留下不實言論的人士提出妨害名譽告訴，並說明此舉不是針對韓國瑜支持者，是因為該名人士所講的完全不是事實，影片中的2名正妹他也完全不認識，但他無法容忍有人能用編故事的手法抹黑他辛苦經營的粉絲專頁。