談分手 男子趁女友熟睡涉指侵挨告 竟SAFE

2019-06-08 03:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市陳姓男子去年到女友住處談分手，女友因身體不適先睡覺，陳男竟趁機指侵，驚醒女友遭趕出門，陳男事後十分後悔以通訊軟體向女友道歉仍挨告。女子事發後曾尋短被救回，期間也曾對陳男說，「要不要繼續就看你的表現。」還要求幫按摩及縫脫線的牛仔褲。因女子多年曾遭熟人性侵，之後出現經常性自殘傾向，新北地院認為與案發後女子會尋短，難認有因果關係，且女子也無法明確指證性侵過程，判決陳男無罪，仍可上訴。

判決指出，27歲陳姓男子去年6月登門與交往才2個多月的女友談分手，由於女子剛從宜蘭遊玩返家，加上正逢月事，體力不繼又精神不佳，兩人講沒幾句話就睡著，半夢半醒中，驚覺男子將手指伸進下體，驚醒時見陳男蹲在床前，怒以腳踢其胸口，陳男手才鬆開，還叫女友「冷靜。」女子氣憤下將陳男趕出家門。

女子隔天以通訊軟體傳送訊息給陳男，「我想不出來有哪個無聊的下三濫會在女生睡著，生理期來的時候做這種惡心的事」、「把你昨天晚上叫我起床的方式跟你姊你媽討論一下，我相信這件事情你還沒跟她們討論過」、「光這一件惡心變態的事情我絕對無法接受」、「我相信沒有一個正常女人可以接受任何男生，更何況是自己的另一半在生理期來的時候對自己做這樣的事」、「如果你無法理解這件事情的嚴重性跟後果，我跟你也沒什麼好說的」、「做出這種事情事後再說抱歉對事情沒有幫助」。

陳男事後回覆，「我剛剛跟我爸媽講了，被罵到臭頭」、「我真的被罵到很想躲起來」、「我爸媽說你想怎麼處理我已經被罵到無地自容了。」

由於女子8年前遭熟人性侵，到醫院精神科就診，經診斷為憂鬱症，並持續就診長達2年，事隔多年又遭男友指侵，並於案發後2周在住處上吊尋短幸運獲救。

陳男在庭訊時表示，當天晚上到女友家談分手，因女友身體不適先睡著，為叫女友起床關門，才會出手搖其屁股，因女友僅穿Ｔ恤及內褲，沒穿外褲，才會被誤認有觸摸到其私密部位，否認意圖不軌。

女子雖在警訊及庭訊時指證歷歷，但也無法明確指證陳男有幾隻手指插入陰道。新北地院認為無法做為有罪判決之唯一證據，且考量女子多年曾遭熟人性侵，之後出現經常性自殘傾向，與案發後會尋短，難認有因果關係，日前判決陳男無罪，仍可上訴。

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