高齡受刑人漸增 最老86歲性侵犯

2019-06-08 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北報導



高齡受刑人有較高的照顧需求，監獄內有收容人專門幫忙行動不便者推輪椅，有些可換取日用品。 圖／矯正署提供 分享 facebook

我國邁入高齡社會，監獄受刑人在長期刑人犯漸增，法務部矯正署統計指出，至四月底，超過六十五歲的受刑人有一千五百多人，其中有四十九人已逾八十歲。目前全國最老的受刑人為八十六歲，「高齡受刑人在監獄」成為矯正工作新挑戰。

矯正署對「高齡受刑人」的定義是，年滿六十五歲服刑者。二○一五年，全國六萬多名受刑人中，首次超過一千人年滿六十五歲，此後，數字「只增不減」，到今年已成長至一五三一人。

男性最高齡受刑人有三人，皆為八十六歲，其中二人因犯殺人案、一人是性侵案；女性最高齡受刑人是名八十二歲的毒品犯。全國「八大監獄」中，台北監獄收容一六九名高齡受刑人，台中監獄收容一六七人，分居全國監所負責高齡受刑人的前一、二名。

矯正署副署長周輝煌說，高齡受刑人分為二種，一是「老了才進來」，比如犯微罪的竊盜犯，因不想繳罰金，寧可入監吃免費牢飯。另一種是「年輕進來被關到老」，比如犯下殺人、性侵重罪判刑約廿年者，他們壯年時犯案被關，或出獄後又再犯入獄，人生大半輩子可能都在監獄中度過，刑滿前已高齡，後者尤其難管理。

周輝煌說，「被關到老」的受刑人通常對未來不抱希望，身心不平衡，滋事鬥毆也不在乎，容易成為獄中的不定時炸彈。監獄一般會透過教誨師、心理師、精神科醫師等「三師」，觀察或治療他的狀態，避免意外事故發生。

高齡受刑人所犯罪名，以吸毒、酒駕以及犯下性侵案件者為最多數，犯下這三種罪的受刑人，占全部高齡受刑人的六成。其他則為犯下竊盜、殺人、貪汙罪，也有極少數人因金融犯罪入監。以職業別來區分，過去從事營建業、金屬鑄造等粗活者占全部受刑人三分之一，另有三分之一在犯罪前無正當職業。