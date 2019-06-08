代理商竊參數被逮 穩懋險損失240億元

2019-06-08 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園報導



提供iPhone人臉辨識技術的全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋公司，去年底差點被其他公司竊取機密參數。 記者曾健祐／攝影 分享 facebook

全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋公司去年底險遭竊ＶＣＳＥＬ參數，機台代理商原晶公司莊姓副理為拓展客源，指示李姓工程師偷抄參數被當場逮獲；穩懋指蘋果iPhone人臉辨識採用他們技術，若遭竊恐損失兩百四十億元，檢方依違反營業祕密法起訴莊、李。

檢方指出，穩懋使用的鍍膜ＶＣＳＥＬ「垂直腔面發射雷射器」晶圓技術，運用在「３Ｄ感測」、「５Ｇ通訊」上。美國蘋果公司iPhone的人臉辨識，也是採用穩懋的ＶＣＳＥＬ技術，可能是下一波科技主流必須零組件，是台灣科技業重點希望。一旦遭竊，影響深遠。

檢方調查，穩懋在ＶＣＳＥＬ製程中使用荷蘭Picosun公司的ＡＬＤ鍍膜機台，原晶為其在台唯一代理商。莊男（四十二歲）為增加訂單，並提升鍍膜打樣品質，好說服其他台灣、大陸客戶買他們代理的設備，萌生竊取穩懋參數意圖。

莊趁著李姓工程師（卅歲）去年十二月十二日，陪同Picosun外籍工程師進場安裝ＡＬＤ機台自動化連線前，傳ＬＩＮＥ說「穩懋recipe幫我記，有多少記多少」、「少沒關係，要對，不要錯」，指示李抄錄其他鍍膜機裡的參數。

由於穩懋廠管制森嚴，不能攜帶手機，李見工程師、穩懋人員無暇他顧時，獨自跑到一百公尺外正在生產砷化鎵晶圓的另一台同型機台，開啟畫面抄了五套ＶＣＳＥＬ參數，結果被穩懋工程師發現，公司立刻通報桃園市調處。

莊辯稱，蒐集各種客戶參數目的是解決機台驗收問題，他認為李是為了解狀況、排除障礙，才跑去另一個機台看參數，至於叫他記參數，單純是想做兩機台比對、調教；李則說，抄參數是為因應之後機台出問題預作了解。

穩懋指出，被偷抄的參數是公司耗費三年不斷測試、失敗，投資五億元研發費，才將品質提升到可讓蘋果認可，若競爭對手拿到，可大幅省去成本，直接打入供應鏈，推估一旦遭竊，未來五年恐造成兩百四十億元營業損失。

由於原晶的客戶包括大陸晶圓廠，近年積極投入砷化鎵產業，和穩懋屬於技術競爭同業，檢方懷疑莊、李兩人竊取參數要賣給大陸公司，或將技術夾帶到境外，加上人證、物證齊全，依營業祕密法起訴莊、李。