蘋果3D感測供應商參數遭竊 穩懋險損失240億

2019-06-07 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋公司去年底險遭竊VCSEL參數，機台代理商原晶公司莊姓副理為拓展客源，指示李姓工程師夾帶紙筆偷抄參數被當場逮獲；穩懋證稱，蘋果iPhone人臉辨識採用他們技術，若遭竊5年內恐損失240億元，桃園地檢署偵結依違反營業秘密法起訴莊、李。

檢方指出，穩懋使用的鍍膜VCSEL「垂直腔面發射雷射器」晶圓技術，運用在「3D感測」、「5G通訊」上，美國蘋果公司iPhone的面部辨識，也是採用穩懋的VCSEL技術，可能是下一波科技主流必須零組件，是台灣科技業重點希望。

檢方調查，穩懋在VCSEL製程中使用荷蘭Picosun公司的ALD鍍膜機台，原晶為其在台唯一代理商，24歲莊男為增加訂單、提升鍍膜打樣品質，好說服其他台灣、大陸客戶買他們代理的設備，萌生竊取穩懋公司製程參數意圖。

30歲姓工程師去年12月12日，陪同Picosun外籍工程師進廠安裝ALD機台自動化連線，趁隙跑到另一台正在生產砷化鎵晶圓機台前，開啟畫面抄了5套VCSEL參數，所幸當場被逮獲，穩懋重要機密才未外流。

穩懋證稱，被偷抄的參數是公司耗費3年不斷測試、失敗，投資5億元研發費，才將品質提升到可讓蘋果認可，若競爭對手拿到，可大幅省去成本打入供應鏈，推估一旦遭竊未來5年恐造成240億元營業損失。