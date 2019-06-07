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蘋果3D感測供應商參數遭竊 穩懋險損失240億

2019-06-07 22:30聯合報 記者曾健祐╱即時報導

全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋公司去年底險遭竊VCSEL參數，機台代理商原晶公司莊姓副理為拓展客源，指示李姓工程師夾帶紙筆偷抄參數被當場逮獲；穩懋證稱，蘋果iPhone人臉辨識採用他們技術，若遭竊5年內恐損失240億元，桃園地檢署偵結依違反營業秘密法起訴莊、李。

檢方指出，穩懋使用的鍍膜VCSEL「垂直腔面發射雷射器」晶圓技術，運用在「3D感測」、「5G通訊」上，美國蘋果公司iPhone的面部辨識，也是採用穩懋的VCSEL技術，可能是下一波科技主流必須零組件，是台灣科技業重點希望。

檢方調查，穩懋在VCSEL製程中使用荷蘭Picosun公司的ALD鍍膜機台，原晶為其在台唯一代理商，24歲莊男為增加訂單、提升鍍膜打樣品質，好說服其他台灣、大陸客戶買他們代理的設備，萌生竊取穩懋公司製程參數意圖。

30歲姓工程師去年12月12日，陪同Picosun外籍工程師進廠安裝ALD機台自動化連線，趁隙跑到另一台正在生產砷化鎵晶圓機台前，開啟畫面抄了5套VCSEL參數，所幸當場被逮獲，穩懋重要機密才未外流。

穩懋證稱，被偷抄的參數是公司耗費3年不斷測試、失敗，投資5億元研發費，才將品質提升到可讓蘋果認可，若競爭對手拿到，可大幅省去成本打入供應鏈，推估一旦遭竊未來5年恐造成240億元營業損失。

由於原晶的客戶也包括大陸晶圓廠，近年積極投入砷化鎵產業，和穩懋屬於技術競爭同業，檢方懷疑其竊取參數要賣給大陸公司，或將技術夾帶到境外，加上人證、物證齊全，偵結依營業秘密法起訴莊、李。

穩懋公司龜山廠。記者曾健祐／攝影
穩懋公司龜山廠。記者曾健祐／攝影
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