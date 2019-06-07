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基本工資調升8月決戰！時薪、月薪有望調升5%

2019-06-07 18:40經濟日報 記者江睿智╱即時報導

美中貿易戰前景不明，但隨著2020年總統大選選情升溫，勞動部將在今年8月中旬將召開基本工資審議委員會，勞動部長許銘春已表態「希望朝調升方向走」，外界預期，這次基本工資調幅約5%。

此外，為避免基本工資時薪調幅大、月薪調幅小，造成的企業將時薪制改為月薪制的道德風險，勞動部對於今年基本工資調整，傾向時薪和月薪採一致調幅。

蔡政府上任後，自2016年迄今，基本工資月薪已調整3次，由20,008元調升至23,100元，共計調升3,092元，調幅達15.45%，每年平均調幅約5%左右。

去年許銘春主持基本工資審議委員會，勞資雙方僵持不下時，許銘春最後拋出並拍板5%調幅。今年在勝選壓力下，即便美中貿易戰令經濟前景蒙上層陰影，預期今年基本工資調幅也不會低於去年，亦即約5%，基本工資月薪有望來到24,255元

目前基本工資月薪為23,100元，時薪150元，勞動部長許銘春日前在立法院社福委員會詢答表示，希望在蔡總統連任任期內，基本工資可調升到30K，若如此，調幅高達30%，若真要到2024年任期結束前達標，每年平均調幅亦須約5%。

勞動部表示，基本工資調升幅度，要由勞資政學四方組成的基本工資審議委員會討論。勞動部並將在6月下旬召開基本工資工作小組會議，邀集勞資政學四方，初步了解勞資雙方意見。

今年全球經濟因美中貿易戰升溫，全球景氣趨於疲弱，不少工商界希望今年不要調整基本工資，以免增加企業經營負擔；不過，許銘春認為，基本工資還是應該往上調整。

根據去年8月基本工資審議委員會討論過程，包括：17項重要民生物資年增率、經濟成長率、勞動生產力指數等將會是決定基本工資調升的關鍵因子，上述指標皆有利於基本工資調升。根據主計總統計，今年前5月消費者物價指數年增率0.51%，17項重要民生物資年增率則為1.87%；去年經濟成長率為2.63%，但主計總處下修今年經濟成長率為2.19%。

因勞資雙方對於基本工資調幅，差距本來就大，對於要採計哪一個指標及數字，預期到時仍會有一番激烈勞資角力，最後再由勞動部拋出建議案、並拍板。

基本工資勞動部
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