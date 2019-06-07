南市水資源中心前員工謊稱可代人找公職 詐148萬被判刑

2019-06-07 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



已離職台南市水資源回收中心沈姓員工，被控利用蔡姓女被害人一心為替兒子媳婦謀求公職工作，從2014年7月至2016年3月，涉嫌假藉可代為疏通、打點為由，多次向蔡拿取現金，金額達148萬多元。台南地院依沈觸犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年2月，並追繳犯罪所得，全案可上訴。台南市政府水利局說，沈為約聘雇人員，案件爆發後已被解職。

判決指出，沈原在台南市政府水利局水資源回收中心任職，2014年間，沈得知蔡姓女子希望她兒子、媳婦能至公家機關工作，向她佯稱可代為介紹其兒子、媳婦至鐵路局工作，然須支付相關打點費用及車馬費。

蔡女信以為真，自2014年7月至2016年3月，在台南市區或郵局等處，接續交付現金數千元 至20萬元不等款項予沈，金額共計148萬2500元。蔡女察覺受騙，向沈催討未果，報警法辦、起訴。

沈承認向蔡女取得148萬2500元，但否認詐欺犯行，供稱雙方是借貸關係，直到法庭審結前才認罪表示，他確實有答應說若有能力可以介紹公務機關的工作給蔡女的兒子、媳婦，蔡女交給他的那些錢是要我拿去打點用的，有些錢我拿去用在我私人，他會還錢。