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藍總統初選韓郭僵持 他分析「一個不快樂、一個愛生氣」

被岳母爆攜小三出遊缺席漢光演習 少校提告求償遭駁回

2019-06-07 17:05聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

國防部軍事情報局林姓少校監察官去年漢光演習請假帶「小三」赴日甜蜜旅遊，惹得岳母怒接受媒體採訪，指控「漢光演習期間怎麼可以請假」，要求軍情局局長出面說明，並將新聞畫面截圖貼上爆料公社，留言「遊日還有女人共眠」、「軍人的顏面都讓你糟蹋了」。林姓少校不滿岳母言行害他名譽受損，求償80萬並要求登報道歉，卻被橋頭地方法院以「軍紀可受公評」為由駁回。

據悉，去年漢光演習期間，林姓少校請假帶早已嫁給同袍的徐姓人妻同遊日本，被妻子抓包，橋頭地方法院民事庭當時認定，林姓少校與徐姓人妻同宿一房、同進同出、牽手同行，彷彿新婚夫妻一般，損害林妻配偶權，判林、徐二人連帶賠償20萬元。

沒想到林姓少校又挑起戰火，指控岳母去年6月20日向總統府陳情，要求軍情局調查他是否曾在漢光演習期間帶婚外情對象遊日本，隨後又接受媒體採訪時稱，林妻發現他怎麼能在漢光演習期間請假，「你這種身分，你這種行為，可以做一個監察官嗎」，採訪內容被媒體製作成「漢光好忙、軍情局少校攜小三遊日」影帶。

林姓少校又指控，岳母事後把新聞畫面截圖張貼上「爆料公社」，又留言「漢光演習人家管休，你遊日還有女人共眠」，身為一個監察官這麼不檢點，「軍人的顏面都讓你糟蹋了」。

林姓少校稱岳母曾帶妻子上門找徐女理論，放話若他不放棄150萬元房子請求權，將提告並向軍方、媒體爆料，一口咬定陳情、媒體爆料都是出自岳母之手，嚴重使他名譽操守被質疑，害他精神痛苦、深感壓力，像岳母求償80萬元，並要求在四大報頭版刊登道歉啟事1日，並在爆料公社張貼道歉啟事1個月。

被告岳母當庭否認曾向總統府陳情，但坦承曾上媒體、爆料公社有上述言論。其岳母還陳稱，漢光演習期間，軍人原本就會管休，林姓少校身為監察官，編制在督查室，理應負責部隊軍紀、風紀安全維護等工作，卻瞞騙配偶、暗自帶女性友人共遊日本，這已不單是私德問題，還涉及軍人風紀問題，應當屬於可受公評範圍。

橋頭地方法院審理指出，林姓少校與女性友人同遊已被法院認定婚外不當男女關係；況且，林姓少校當時身負監察官軍職，負責執行軍紀整建，其個人道德操守、私生活也需接受更強監督，即便言行舉止涉及私領域，難辯「與公益無關」，與其岳母評論「你這種身分，你這種行為，可以做一個監察官嗎」，只是對可受公評之事的適當評論。

橋頭地方法院近日審結，以「涉及軍人風紀問題」，並非僅涉私德為由，駁回林姓少校之訴，可上訴。據悉，林姓監察官已在去年10月15日調職為陸軍一五三旅後勤官。

國防部軍事情報局林姓少校監察官去年漢光演習爆帶小三遊日本，不滿被岳母上媒體痛罵，...
國防部軍事情報局林姓少校監察官去年漢光演習爆帶小三遊日本，不滿被岳母上媒體痛罵，求償80萬、登報道歉，卻被橋頭地方法院以「涉及軍人風紀」、非僅涉私德為由駁回。示意圖／ingimage
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漢光演習爆料公社軍人
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