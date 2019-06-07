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撞死孝子判4年潛逃回英！蘇格蘭高院判不引渡林克穎回台服刑

蘇格蘭高院判決 不引渡林克穎回台服刑

2019-06-07 15:00聯合報 記者蕭白雪╱即時報導

在台灣酒駕撞死孝子的英籍商人林克穎被判刑4年定讞後，卻潛逃回英，我方聲請引渡林克穎返台服刑，蘇格蘭高等法院本月6日判決不予引渡。

法務部表示，尊重蘇格蘭高院判決，但對此結果至感遺憾。法務部將續與外交部、駐英國代表處、駐愛丁堡辦事處通力合作，共同與蘇格蘭檢方及司法部聯繫，研議有無可能促請蘇格蘭司法部提起上訴，持續爭取引渡林克穎回臺服刑。

在台灣酒駕撞死孝子的英籍商人林克穎。圖／報系資料照片
在台灣酒駕撞死孝子的英籍商人林克穎。圖／報系資料照片
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蘇格蘭外交部
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