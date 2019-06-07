前所未見！2車擠進1車格停好停滿 要賞要罰？

2019-06-07 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



端午節連假首日，宜蘭湧入大量車潮，市區停車位一席難求，在宜蘭市區的中山路路邊停車格，設計與大小規格是一格只能停一輛車，但今天卻出現兩輛汽車竟能擠得進去同一個停車格，還停好停滿，兩輛汽車都停到停車格的格線內。

兩輛汽車竟能擠得進去同一個停車格，一格當2格用，大大省空間。圖／讀者提供 分享 facebook

「啊，擠得進去喔？未免太厲害了！」路人發現，因兩輛汽車都是小型車，前後緊緊相貼，才能兩車停一格，驚奇外，也大為讚賞：「一格當兩格用，大大省去停車空間，效益加倍，應該給車主鼓鼓掌！」

這種合法停車格裡的停車方式，在宜蘭前所未見，經營路邊停車的宜蘭縣政府今天表示，一般路邊停車格畫設規格是長度5到6公尺、寬2.5公尺，僅供一車停放，只聽過一車同時占停兩個停車格，沒見過兩輛汽車可以同時停得進同一格又沒什麼超線的。

而兩輛汽車共停一個停車格，停車收費是以一車一格為計算單位，兩車停一格，到底是要收一輛車的停車費？還是收2輛車的停車費？

對此，宜蘭縣政府指出，依「道路交通安全規則」第 112 條規定，一個小型車停車格位得停放1輛以上的大型重型機車，在停車場內或路邊准停車處所停車時，應依規定停放，不得紊亂，停車時間、位置、方式及車種，應依規定，因此，同一車格不能同時停1輛以上的汽車，一定有一輛是違規的。

「若依規定的話，一輛車要收費，另一輛車要開罰！」縣政府表示，兩輛汽車共停一個停車格，即使都能停到停車格內，還是要依先來後到，先到的是合法停車，收取停車費，後到的汽車是未依規定停車，屬於違規停車，依道路交通管理處罰條例第 56 條規定，可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。

不過，縣政府表示，這2輛車緊緊相貼，車主或開車的駕駛可能是彼此熟悉，才會這樣停，因一般是停好後，停車收費員才到場開單，無從辨別那輛車是先來、那輛車是後到？收費員也從來沒有遇過這種情況，且兩輛汽車都停好在合法的收費停車格內，因此兩車都開收費單。