擦擦筆搞鬼...10萬元支票秒改成30萬 投機男遭判刑

2019-06-07 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



不肖陳姓借貸業者趁李姓男子亟需資金周轉之際，同意借款並要求對方當場開立支票，實際上卻暗地使詐術，掏出「擦擦筆」讓李男開票簽押日期、姓名背書，隨後偷偷用簽字筆把面額「壹拾萬元正」的支票改寫為「參拾萬元正」，又意圖利用變造過的支票還債，差點造成不知情債權人損失。橋頭地方法院依變造有價證券罪，判處陳男有期徒刑3年4月。

據悉，陳男曾犯重利案件，事後又繼續從事民間借貸業。亟需用錢的李男在前年找上門借款20萬元，陳男一口答應，但要求李男需當場償還10萬元本金、連帶支付2萬元利息，並開立面額10萬元的支票，以擔保未來能清償剩餘10萬元借款。李男不疑有他，當場開立支票，卻沒想到當時簽字的筆是「擦擦筆」。

陳男詭計得逞後，暗自將李男書寫的金額筆跡抹去，把「壹拾萬元正」改寫為「參拾萬元正」，變造完成後再將支票交給不知情的邱男，打算藉此一舉還清積欠邱男的30萬元。

全案直到邱男打算兌領支票時，銀行行員通知李男要支付30萬元票款，李男直覺金額有不對勁，報警處理才揭穿陳男設局。

陳男到案矢口否認變造支票，辯稱他當初借40萬元給李男，事後發現李男不斷被其他債務人電話催促還款，擔心李男資金調度有問題，才將借款金額調降至30萬元，李男才會交付面額30萬元的支票給他。陳男堅稱從未提供「擦擦筆」讓李男簽發支票，也未曾更改票面金額。

然而，檢警將支票送刑事局鑑定，發現支票「新台幣」欄位、寫有國字大寫金額「參拾萬元正」字跡處，及「NT$」欄位、寫有阿拉伯數字金額「300,000」字跡處，都有塗改痕跡，甚至李男簽名、押日期的欄位也有被塗抹。

橋頭地方法院合議庭認定，陳男辯詞都是卸責之詞，不足採信，其變造支票犯行明確。