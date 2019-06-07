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影／他臉皮瘙癢難耐求醫 候診時卻...心癢偷錢

2019-06-07 10:06聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市三民二路上一家皮膚科診所評價好，不少在地民眾只要皮膚一出狀況，就會向該診所掛號看診。日前有名林姓患者，臉部皮膚奇癢難耐，忍不住求醫皮膚科，沒想到候診時瞥見患者放在櫃檯上的女用皮夾，一時心癢，再用報紙掩護下摸走皮夾內5800元。警方日前循線上門，林男坦承犯案，全案訊後依竊盜罪嫌函送林男。

被害苦主31歲陳姓女子與林男同日到皮膚科診所求診，原本看完醫生要再外出購物，沒想到一打開皮夾，卻發現5800元大筆現鈔不翼而飛，趕緊折返派出所，並向警方報案，請求協助調閱診所監視器。

警方逐一比對，發現同為患者的林男涉重嫌，循線至林男住處將人帶返派出所配合偵辦。

30歲林男當時正在屋內，見警方上門，一開始還矢口否認，直到員警逼問是否曾在某日晚間至皮膚科看診，林男見瞞不下去，立即坦承當時自己皮膚搔癢不止，才去看診，但候診等待時突然發現櫃檯上有女用皮包，雖然皮包主人就站在櫃檯旁，但他仍趁其不注意，利用報紙掩護行竊，並在返途時將5800元贓款花費殆盡。

警方訊後依竊盜罪嫌，將林嫌函送高雄地檢署偵辦。員警還苦心勸告被害陳女，以後勿再讓貴重物品離開自己視線，以免被有心人士竊取。

高雄市林姓皮膚病患者日前求診時，臨時起意偷走櫃檯上放的女用皮包內現金，被警方循線...
高雄市林姓皮膚病患者日前求診時，臨時起意偷走櫃檯上放的女用皮包內現金，被警方循線帶回偵辦，訊後依竊盜罪嫌函送高雄地檢署。記者賴郁薇／翻攝
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皮膚科患者竊盜偷竊
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