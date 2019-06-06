嗆「你老婆跟我睡過」 竟辯對方先前就懷疑有染

2019-06-06 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民「阿華」與經營餐廳的「阿雄」有債務糾紛，去年到阿雄的餐廳嗆聲「你老婆跟我睡過了」，「阿雄」及他的妻子提告，台中地院依妨害名譽罪將「阿華」判刑2月，得易科罰金。

檢察官偵訊時，「阿華」（化名）稱曾辱罵「阿雄」（化名）三字經，但否認犯行，辯稱當天當天只是去阿雄餐廳對帳，但阿雄不願意對帳，且阿雄先前就懷疑他與老婆有染，但他並未講過阿雄老婆跟他睡過等類似的話。

不過餐廳員工「阿義」（化名）證稱，「阿華」當天兩度到餐廳來，第一次來就摔桌椅還大小聲，第二次來時對老闆說「你是否知道你老婆跟我睡過了」，當時不少同事等人也在場。

檢審查出，「阿華」與「阿雄」間因債務糾紛心生不滿，在去年1月間前往餐廳對「阿雄」咆哮，警方據報到場處理後，「阿華」即悻悻然離去。「阿華」事後心有不甘，翌日凌晨再度前往餐廳，在「阿雄」及其多名餐廳員工面前，說「你老婆跟我睡過了」等語，足以毀損「阿雄」及其妻子的名譽。