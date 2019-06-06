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傳黃文財搜索前躲樓頂滅證 北檢駁斥無相關資料

2019-06-06 20:55聯合報 記者張宏業╱即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜婚外情生子，還指是透過高雄輪船董事長黃文財支付數千萬元生活費給新莊王小姐；今有媒體報導，指北檢搜索北農菜蟲案當天，黃事前掌握消息，先一步趕到王小姐住處收東西，但還來不及離開，北檢人員已抵達樓下，黃只好躲到頂樓滅證；北檢晚間發出澄清稿強調，相關案件卷內並無媒體報導所謂「黃文財滅證躲樓頂」證據資料。

由於吳子嘉爆料韓國瑜婚外情事件，引發外界職疑檢調洩密，北檢澄清稿也指出，該署嚴守「偵查不公開」原則，已就相關人員是否涉嫌違反相關刑事法律分案偵辦。

據了解，北農偵辦菜蟲案早已查無實據簽結，但外界始終有聲音質疑檢調洩密，北檢為釐清曾經偵辦、協辦菜蟲案的相關司法人員，有無刻意洩漏搜索偵查內容給特定人士，目前已分他字案調查。

今有媒體報導指稱，北檢偵辦菜蟲案搜索結束後，韓國瑜身邊的人曾向王小姐住家大樓管委會提出要求，想取回監視器畫面資料，只是沒想到管委會回覆，相關監視器資料已被檢調帶走。

這個過程可能讓吳子嘉誤認檢調有監視器畫面，才會將爆料內容轉嫁到檢調身上，引發輿論對國家公權力當打手質疑，北檢為此曾發新聞稿澄清，經清查北農菜蟲案卷內，沒有韓國瑜在王小姐家過夜的錄影畫面。

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜婚外情生子，挨告妨害名譽。記者張宏業／...
美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜婚外情生子，挨告妨害名譽。記者張宏業／攝影
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韓國瑜吳子嘉北農
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