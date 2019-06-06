影╱柯以柔離婚官司記者出庭作證 法庭攻防戰長達1小時

2019-06-06 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



藝人柯以柔與廚師老公郭宗坤離婚官司，今日下午再度在士林地方法院審理，雙方在律師陪同下對簿公堂，柯以柔找來拍攝相關證據的媒體記者出庭作證，開庭長達1個小時，庭後雙方均不願多談，輕聲回答「謝謝」，快步離去。

柯以柔2011年與郭宗坤結婚，育有3名子女，2017年10月郭遭媒體踢爆外遇，疑似和餐廳女員工關係匪淺，柯以柔在2018年向法院訴請離婚，爭取子女監護權，全案去年10月4日首開至今，柯以柔曾在庭後情緒潰堤，淚灑法院。

今日郭宗坤在開庭前半小時，獨自坐在法庭門外椅子上，滑著手機等待2名律師，柯以柔在下午3點左右，戴著粉紅色帽子穿搭素雅，與律師抵達家事法庭，雙方進入法庭開庭，約10分鐘，柯以柔開門走出法庭，在走廊上不斷望向窗外，拿出手機打電話，隨後在家事法庭大樓外接應一名身穿灰色上衣的男子進入法院。

據悉，這名灰衣男子是媒體工作者，因接獲可靠消息爆料，為追查真相，以簡單相機設備，多次在日式料理店及機場外守候，卻拍到郭宗坤疑似外遇的相關鐵證，柯以柔離婚態度堅決，今日找來灰衣男出庭作證。

法庭攻防戰將近1小時，雙方對於郭與女員工關係，以及郭酒駕記錄等事宜，展開辯論，庭後郭宗坤對於法庭內容是否達成共識，僅回答「謝謝」，至於日前因病住院，身體狀況如何，他則回答「都好了」。