親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／林志玲哥哥證實見過家長 催生妹妹「生子人生必經」

嫁「放浪兄弟」AKIRA 林志玲：愛與勇氣，我結婚了

影╱柯以柔離婚官司記者出庭作證 法庭攻防戰長達1小時

2019-06-06 18:28聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

藝人柯以柔與廚師老公郭宗坤離婚官司，今日下午再度在士林地方法院審理，雙方在律師陪同下對簿公堂，柯以柔找來拍攝相關證據的媒體記者出庭作證，開庭長達1個小時，庭後雙方均不願多談，輕聲回答「謝謝」，快步離去。

柯以柔2011年與郭宗坤結婚，育有3名子女，2017年10月郭遭媒體踢爆外遇，疑似和餐廳女員工關係匪淺，柯以柔在2018年向法院訴請離婚，爭取子女監護權，全案去年10月4日首開至今，柯以柔曾在庭後情緒潰堤，淚灑法院。

今日郭宗坤在開庭前半小時，獨自坐在法庭門外椅子上，滑著手機等待2名律師，柯以柔在下午3點左右，戴著粉紅色帽子穿搭素雅，與律師抵達家事法庭，雙方進入法庭開庭，約10分鐘，柯以柔開門走出法庭，在走廊上不斷望向窗外，拿出手機打電話，隨後在家事法庭大樓外接應一名身穿灰色上衣的男子進入法院。

據悉，這名灰衣男子是媒體工作者，因接獲可靠消息爆料，為追查真相，以簡單相機設備，多次在日式料理店及機場外守候，卻拍到郭宗坤疑似外遇的相關鐵證，柯以柔離婚態度堅決，今日找來灰衣男出庭作證。

法庭攻防戰將近1小時，雙方對於郭與女員工關係，以及郭酒駕記錄等事宜，展開辯論，庭後郭宗坤對於法庭內容是否達成共識，僅回答「謝謝」，至於日前因病住院，身體狀況如何，他則回答「都好了」。

柯以柔今也如往常也回答「謝謝關心」，並搭上白色轎車離去。柯的律師賴芳玉指出，這段時間柯以柔「認真面對」遇到的事情，法庭內容則不便透露，法官已定好下次庭期時間，全案擇日續開庭。

柯以柔今日帶灰衣男子進入法庭。記者蕭雅娟／攝影
柯以柔今日帶灰衣男子進入法庭。記者蕭雅娟／攝影
分享
藝人柯以柔。記者蕭雅娟／攝影
藝人柯以柔。記者蕭雅娟／攝影
分享
柯以柔今再度為離婚官司至士林地方法院出庭。記者蕭雅娟／攝影
柯以柔今再度為離婚官司至士林地方法院出庭。記者蕭雅娟／攝影
分享
廚師郭宗坤。記者蕭雅娟／攝影
廚師郭宗坤。記者蕭雅娟／攝影
分享

離婚外遇監護權
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

批高雄觀光局長潘恒旭「人品太差」 馮光遠獲判免賠

2019-06-06 17:12

影／躲不過「天眼」 公司欠稅沒繳清 遊覽車恐被拍賣

2019-06-06 18:19

馮光遠罵潘恒旭「招搖撞騙」免賠錢 法官：非單純謾罵

2019-06-06 18:08

桃市議員陳榮基涉賄 法院判處當選無效

2019-06-06 17:12

跨境交易暢旺 海關呼籲誠實申報以免遭到損失

2019-06-06 15:16

肇逃找弟弟頂罪 竹市一警察主管遭起訴

2019-06-06 15:08

強盜犯辱警變累犯怎判？法官：不同案判20日即可

2019-06-06 15:06

移民署施明德涉貪聲請延押 神通少東苗華斌作證獲請回

2019-06-06 15:05

13顆牙30萬婦人植牙反覆流血 密醫判賠66萬

2019-06-06 15:05

難合理期待教化可能 狠男隨機虐殺女教師4度判死

2019-06-06 15:04

嘉義豆奶攤事件 原店已易主

2019-06-06 14:26

台大「美女教授」不服解聘提告 法院27日宣判

2019-06-06 14:03

移民署貪官護航標案 大同公司等6人獲請回

2019-06-06 13:57

普悠瑪司機起訴 台鐵產業工會：很遺憾

2019-06-06 12:09

法官性騷擾還露胸肌 免除職務還可以當律師

2019-06-06 11:41

怎能任客人「先上車後補票」 兩家運動彩券業者虧大

2019-06-06 11:37

嘉義豆奶攤偵查終結起訴4人 家屬：遲來的正義

2019-06-06 10:55

為讓股東退出老人互助會 付互助金2千萬作為退股金

2019-06-06 10:54

砍殺情敵逃1年落網 男子二審改判無期

2019-06-06 10:49

假監督、真干預？《法官法》為何惹議？

2019-06-06 09:44

鎚殺退休女老師兩度逃死刑 更二審仍判死

2019-06-06 09:17

哈士奇未繫狗鍊狂吠 婦人驚嚇撞牆傷頸椎求償獲賠

2019-06-06 07:47

涉詐貸 詹舜淇兄妹被訴

2019-06-06 01:07

越南籍移工騎機車見警加速逃 轉彎撞護欄送醫不治

2019-06-06 01:05

移民署弊案 搜索大同等公司

2019-06-06 01:04

檢察官「探病」 帶大同前老董林蔚山入監

2019-06-06 00:33

綁架建商 在立委顏寬恆服務處取贖

2019-06-06 00:30

18死普悠瑪翻覆偵結 宜檢明天說明

2019-06-05 23:35

盲夫摔傷狠妻不聞問 先生心酸：她假結婚我們都包容

2019-06-05 21:18

假交易真借貸 詹舜淇兄妹遭求刑8年

2019-06-05 20:09

移民署弊案延燒 檢廉搜索大同公司

2019-06-05 19:42

假借職務之便洩漏個資 台南員警處10月徒刑

2019-06-05 19:40

撞破甜品店玻璃門、名表送修51萬也要店家埋單 法官判免賠

2019-06-05 17:59

酒駕肇事狠撞車被索賠80萬 他辯：新車落地價砍半

2019-06-05 17:53

前三峽偵查佐吞掉車手30萬贓款 貪汙罪判6年

2019-06-05 16:47

計程車撞上違規穿越道路行人 法官判賠3萬元

2019-06-05 16:43

以假亂真！金門警方跨海查獲4365瓶仿冒金門高粱酒

2019-06-05 16:18

兒子當街被砍死 最後的母親節留言讓媽媽悲痛不已

2019-06-05 15:07

燕巢芭樂園藏天九牌職業賭場 現場賭資逾47萬元

2019-06-05 14:41
看更多

熱門文章

網紅男友偕女上摩鐵離奇暴斃 檢證實發現不明粉末

2019-06-05 21:16

嘉義豆奶攤偵查終結起訴4人 家屬：遲來的正義

2019-06-06 10:55

普悠瑪翻覆事故今偵結 起訴尤姓司機員等3人

2019-06-06 11:04

14歲少女遭輪毆姦殺再焚屍 主嫌二度判死

2019-06-06 10:22

結婚40年仍慾火猛烈 妻子不堪老公暴力求歡斷然休夫

2019-06-05 20:51

失業男落水被尋獲 同一地點又有女子欲尋短

2019-06-06 13:02

連堆高機、吊桿車都考上！正妹擁4證照卻遭酸 網友全力挺

2019-06-06 11:14

影／移工騎車撞護欄不治 警追緝影片曝光

2019-06-06 10:20

怎能任客人「先上車後補票」 兩家運動彩券業者虧大

2019-06-06 11:37

草屯鐵皮屋豬舍起火 10多隻豬仔慘成烤乳豬

2019-06-06 12:11

偷約未成年嫩妹嘿咻 2色男下場超慘

2019-06-06 08:59

檢察官「探病」 帶大同前老董林蔚山入監

2019-06-06 00:33

越南籍移工騎機車見警加速逃 轉彎撞護欄送醫不治

2019-06-06 01:05

雙雙握拳 年輕男女離奇陳屍摩鐵

2019-06-06 00:25

只剩活狗頭？網民被超驚悚相片嚇倒 主人：角度剛好啦

2019-06-05 22:45

彰化陳錦福遭槍擊 竟是角頭提供作案車被訴

2019-06-05 22:08

中壢警追逃逸移工 移工車禍死亡警究責

2019-06-05 23:33

鎚殺退休女老師兩度逃死刑 更二審仍判死

2019-06-06 09:17

泰山三代詹舜淇、詹雅琳兄妹重罪起訴 詹舜淇續羈押

2019-06-06 18:33

哈士奇未繫狗鍊狂吠 婦人驚嚇撞牆傷頸椎求償獲賠

2019-06-06 07:47

醫院副院長妻遭棒毆骨折 黑衣男深夜羈押禁見

2019-06-05 22:07

影╱瘋狂挖礦比特幣熱壞鄰居 水電工竊電要賠550萬

2019-06-06 15:57

台大「美女教授」不服解聘提告 法院27日宣判

2019-06-06 14:03

法官性騷擾還露胸肌 免除職務還可以當律師

2019-06-06 11:41

暈倒被扶上車 逞強開車自撞亡

2019-06-06 01:05

普悠瑪案 前3任台鐵局長為何獲不起訴？

2019-06-06 12:58

普悠瑪案國際矚目 宜檢史上第一次將發英文版新聞稿

2019-06-06 10:30

調查局跨國偵破一銀ATM盜領案 英媒來台拍攝紀錄片

2019-06-05 22:15

綁架建商 在立委顏寬恆服務處取贖

2019-06-06 00:30

難合理期待教化可能 狠男隨機虐殺女教師4度判死

2019-06-06 15:04

台南三寶日常？ 疑新手駕駛自撞柱子一路拖著保險桿走

2019-06-06 10:17

批高雄觀光局長潘恒旭「人品太差」 馮光遠獲判免賠

2019-06-06 17:12

影／盤查違停遭衝撞 警所長「有練過」一拳破窗

2019-06-05 23:03

18死普悠瑪翻覆偵結 宜檢明天說明

2019-06-05 23:35

移民署弊案 搜索大同等公司

2019-06-06 01:04

影／普悠瑪偵結 前交通部長吳宏謀脫身了

2019-06-06 12:19

普悠瑪案為何起訴這些人？檢察官這麼說

2019-06-06 12:29

盲夫摔傷狠妻不聞問 先生心酸：她假結婚我們都包容

2019-06-05 21:18

普悠瑪翻車事故偵結 宜檢：有3大肇事主因

2019-06-06 11:33

普悠瑪事故宜檢今偵結起訴3人 董家：下午4點統一回應

2019-06-06 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top