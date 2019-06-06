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影／躲不過「天眼」 公司欠稅沒繳清 遊覽車恐被拍賣

2019-06-06 18:19聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

科技執法上路，高雄分署與稅捐稽徵處人員前日透過「天眼」車牌辨識系統，追查到鼓山區馬卡道路旁，有輛遊覽車，其所屬公司積欠稅務、交通事件裁決罰鍰、勞健保等費用高達190餘萬元，公司負責人從去年底就未再處理欠款問題，相關單位立即通報轄區員警查扣該遊覽車，要求該公司出面處理，否則遊覽車將被拍賣。

據悉，該遊覽車所屬遊覽車公司因國內旅遊業慘澹，無法一次繳清欠繳稅金、罰款，累積欠款逾190萬元，雖在前年就已申請分期繳納，但該公司未按期繳納，分期功能早在去年11月就被廢止。據高雄分署調查，該公司名下有多輛遊覽車，今年4月起陸續追查相關車輛，卻都未有斬獲，直到前日才利用車牌辨識系統，追查到一輛遊覽車，經查無誤後已被查扣。

法務部行政執行署高雄分署表示，若被移送執行的遊覽車公司再不出面處理相關債務，名下遊覽車恐將被拍賣。

高雄分署表示，過去因欠繳稅費罰鍰而被移送行政執行的案件層出不窮，但礙於動產車輛可以四處移動，行蹤不易掌握，導致執行單位無法有效查扣動產；現科技執法上路，只要將欠稅欠費車牌資料輸入辨識系統，再沿路掃描臨停、甚至移動中車輛車牌，就能追查出欠費車輛，大大提升執法效能。

據了解，高雄分署上月28日也透過車牌辨識管理系統，查獲一輛保時捷，其所有人積欠6萬6千餘元牌照稅未繳，心愛的保時捷當場被查扣，直到3日後繳清欠稅，才順利領回愛車。

高雄分署嚴正表示，民眾短暫推拖稅費罰款，但在號稱「天眼」的車牌辨識系統強力執法之下，欠款情事都將無所遁形，呼籲民眾主動繳清欠款，才是正道。

高雄市鼓山區馬卡道路旁停有一輛遊覽車，高雄分署透過「天眼」查出其所屬公司積欠稅款...
高雄市鼓山區馬卡道路旁停有一輛遊覽車，高雄分署透過「天眼」查出其所屬公司積欠稅款逾190萬元，該遊覽車已被查扣。圖／法務部行政執行署高雄分署提供
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