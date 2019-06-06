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馮光遠罵潘恒旭「招搖撞騙」免賠錢 法官：非單純謾罵

2019-06-06 18:08聯合報 記者林孟潔╱即時報導

作家馮光遠今年初在臉書上批高雄市觀光局長潘恒旭「人品太差」、「擅長招搖撞騙」等語，被潘提告求償200萬元，並登報道歉。台北地方法院今天判馮光遠免賠，潘恒旭敗訴。

潘恒旭提告主張，他擔任高雄觀光局長後，屢經媒體報導行銷高雄，而馮光遠為了博取全國媒體注意，利用他打響自己的知名度，今年1月8日在臉書批評「此人曾經是給我報報的外圍份子，幫我談過一兩個案子，可是後來被我踢走，人品太差也」、「如果一個人擅長招搖撞騙，不出事才有鬼，哈」、「他騙吃騙喝，都是踩在其他人的肩膀上，霹靂就是一例，明明只是霹靂公關，搞得好像霹靂的成功，是靠他的推廣，喧賓奪主」等語。

潘恒旭認為，馮光遠的言論是故意虛構不實，經由媒體報導後，導致他的名譽權嚴重受損，要求馮光遠賠償200萬元精神慰撫金，並登報道歉。

馮光遠抗辯，潘恒旭去年就任觀光局長後，提出各種爭議不斷的新點子行銷高雄觀光，但批評聲浪不斷，例如高雄市府宣布「余光中日」，結果余光中的家屬卻不清楚此事；另外也有高雄的飯店業者不知道自己被列入觀光局主辦的烏魚子佐酒大賽，市府被質疑不夠尊重當事人。他說，潘恒旭今年初更受訪指出「冷泉加熱變溫泉是高雄人都知道的事」，引起外界爭議聲浪，也被業者、文史工作者打臉，潘不只不謹言慎行、自我反省，反而一再發言不遜，連高雄市長都曾公開要求潘謹言慎行。

馮光遠認為，他和潘恒旭為舊識，對於潘的為人處事有一定的認知，他看到潘擔任觀光局長後出現一連串荒謬言行舉止，故基於善意合理評論潘「人品太差」、「招搖撞騙」，縱使用字遣詞稍嫌尖酸刻薄，仍屬於可受公評之事，應受到言論自由保障，他並無妨害潘的名譽權。

判決指出，雖然馮的用詞稍嫌誇張並且使潘感到不悅，但馮是基於過去的事實根據發表言論，也是針對潘身為觀光局長可能再發生類似爭議，而提出相關質疑和批判，並非全所無憑的謾罵，應屬於可受公評事項的善意發表言論，並非以中傷潘的名譽為目的，馮的言論難認具有不法性。

法官認為，馮光遠是基於一定的事實發表意見，經利益權衡之後，對於馮的言論自由保障應該優於潘的名譽權，無法認定馮的言論已經不法侵害潘的名譽權，故認為潘的請求沒有理由，判馮免賠，仍可上訴。

馮光遠。本報資料照片
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潘恒旭。本報資料照片
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馮光遠潘恒旭高雄市
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