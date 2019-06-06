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批高雄觀光局長潘恒旭「人品太差」 馮光遠獲判免賠

2019-06-06 17:12聯合報 記者林孟潔╱即時報導

作家馮光遠今年初在臉書上批高雄市觀光局長潘恒旭「人品太差」、「擅長招搖撞騙」等語，被潘提告求償200萬元，並登報道歉。經過2次開庭，台北地方法院今天宣判，判潘恒旭敗訴，馮光遠免賠，可上訴。

馮光遠1月8日在臉書公開「潘恒旭，罕見天才」為標題，指潘恒旭是「給我報報的外圍份子」、「人品太差」、「擅長招搖撞騙」、「不出事才有鬼」等語，被潘恒旭要求道歉，否則提告，當時高雄市長韓國瑜受訪還說會勸潘「愛與包容」。

潘恒旭委由律師寫書狀提告，認為馮光遠侵害他的人格和名譽權，要求賠償200萬元並登報道歉；潘的律師開庭時曾表示，對方提的答辯理由均與在臉書上的言論無關，只提及潘擔任觀光局長的作為、「冷泉加熱變溫泉」等語。

馮光遠先前出庭時曾批潘恒旭有「特殊性關係」，很會利用關係，踩在別人頭上做事，更指潘是馬金體系出身，「金溥聰是潘恒旭的師父，道行更高」。潘恒旭和跟韓國瑜一起做事，簡直是紅花配綠葉相得益彰，「一個主管、一個下屬，個性和態度都很配，兩個人都是天才。」

馮光遠之前受訪說，潘恒旭曾替1997年新新聞攝影展找贊助，也替他接洽霹靂布袋戲和黃家聊天，潘是很好的公關人才，他也大力讚賞過潘，但他認為，潘恒旭不安於公關的位置，總是超過公關的分寸。

潘恒旭。本報資料照片
潘恒旭。本報資料照片
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馮光遠。本報資料照片
馮光遠。本報資料照片
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潘恒旭馮光遠韓國瑜
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