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不滿女友分手潑硫酸毀容 更一審仍判4年2月

2019-06-06 16:40中央社 記者劉世怡台北6日電

男子黃季堯被控不滿女友要分手竟把硫酸、菜刀等凶器藏進機車後，衝撞女方汽車，朝她潑硫酸毀容，一審遭判刑4年2月。高院更一審今天駁回上訴，仍判他4年2月。還可上訴。

全案緣於，黃季堯在民國106年11月12日不滿女友要分手，他想要復合，將硫酸、菜刀、鐵鎚、斧頭藏進機車後，尾隨女友至桃園市楊梅區，衝撞女方汽車，見機拿出預藏好的硫酸，朝女方臉部、身體潑灑，造成女方臉部、右胸口、雙上臂、雙下肢灼傷，被害人逃到附近便利商店求救、報警，經緊急送醫才倖免於難。

桃園地檢署以殺人未遂罪起訴黃季堯，一、二審法院都認定不構成殺人未遂罪，變更法條以重傷未遂判他4年2月徒刑，案經最高法院發回，全案由台灣高等法院更一審審理。

高院更一審期間，黃季堯說，當時是在談復合，雙方拉扯過程中硫酸噴灑出來，他沒有殺人及使女方受重傷的犯意，他願意賠償女方新台幣800萬元，請求法官判輕一點，讓他早日回歸社會，工作賺錢給女方；他已經被關1年多，在看守所看書反省。

被害女子曾出庭，但沒說話，她的委任律師表示，黃季堯一直辯稱不是故意潑灑硫酸，被害人無法接受。

高院更一審今天駁回上訴，維持原判，依重傷未遂罪判黃季堯4年2月徒刑，全案還可上訴。

殺人台灣高等法院
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