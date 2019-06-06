跨境交易暢旺 海關呼籲誠實申報以免遭到損失
近年跨境交易需求暢旺，關務署台北關提供全天24小時快遞貨物通關服務，但頻頻傳出虛報、短報等情節，已經涉及違反海關緝私條例等法令規範。關務署台北關再度呼籲，慎選報關業者並誠實申報，以免蒙受損失，萬一不慎違反規定也可以主動完納稅款，減輕處罰。
台北關表示，為順應跨境交易強烈需求，台北關目前提供24小時、全年無休的全天候快遞貨物通關服務，民眾除應慎選國外供應商，在國內也要委託專業報關業者代為報關並且誠實申報，才能真正享受便捷通關所帶來的效益。
台北關指出，報運貨物進口若涉及虛報致逃漏稅捐，依海關緝私條例得視情節輕重處以罰鍰甚或沒入貨物，所漏稅額除關稅外，還包括海關代徵之營業稅及貨物稅等。個案經海關查獲違規情事者，民眾將承受更多損失。
台北關表示，現行「緝私案件裁罰金額或倍數參考表」及「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」已明確規範所漏關稅、營業稅及貨物稅額之罰鍰倍數，並特別規定於裁罰處分核定前已補繳稅款，或同意以足額保證金抵繳者適用較低罰鍰倍數。民眾若不慎違反規定遭到裁罰時，若能先行補繳稅款或同意以保證金抵繳稅額，將可減少裁罰金額。其中營業稅漏稅罰部分，如進口之實到貨物與原申報不符，經核准退運出口者，可視同已繳清稅款而得適用該減罰規定。
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