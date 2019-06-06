跨境交易暢旺 海關呼籲誠實申報以免遭到損失

2019-06-06 15:16 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



近年跨境交易需求暢旺，關務署台北關提供全天24小時快遞貨物通關服務，但頻頻傳出虛報、短報等情節，已經涉及違反海關緝私條例等法令規範。關務署台北關再度呼籲，慎選報關業者並誠實申報，以免蒙受損失，萬一不慎違反規定也可以主動完納稅款，減輕處罰。

台北關表示，為順應跨境交易強烈需求，台北關目前提供24小時、全年無休的全天候快遞貨物通關服務，民眾除應慎選國外供應商，在國內也要委託專業報關業者代為報關並且誠實申報，才能真正享受便捷通關所帶來的效益。

台北關指出，報運貨物進口若涉及虛報致逃漏稅捐，依海關緝私條例得視情節輕重處以罰鍰甚或沒入貨物，所漏稅額除關稅外，還包括海關代徵之營業稅及貨物稅等。個案經海關查獲違規情事者，民眾將承受更多損失。