肇逃找弟弟頂罪 警察主管遭起訴

2019-06-06 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市警局第一分局前組長蘇衍彰在去年雙十節開車行經竹北市時，與一輛自小客車發生碰撞，後來因肇事逃逸叫弟弟頂罪，被警方發現兩兄弟的身形與行車紀錄器拍到的駕駛人不符，而被拆穿，新竹檢方將蘇衍彰依刑法肇事逃逸罪嫌起訴；弟弟也依刑法頂替罪嫌起訴；案發後新竹市警局依規定將蘇記一大過並調離主管職務。

檢警調查，蘇衍彰去年10月10日凌晨5時許，開車行經新竹縣竹北市聯興三街，不慎撞上王男駕駛的小客車 ，導致王男有頭皮撕裂傷，檢方認為，蘇衍彰身為從警人員，明知對方受傷，竟未待警方到場處理或徵得對方同意，就逕自離開現場，未協助救護王男。

另外，檢方也認為，蘇衍彰的弟弟明知自己並非駕駛人，也對哥哥為公共危險罪嫌的事情知情，出來頂替哥哥的罪嫌，並向到場處理員警表明為駕駛人，且接受酒測並於「被測人」、「新竹縣政府警察局道路交通事故當事人登記聯單」、「新竹縣政府警察局道路交通事故談話紀錄表」、「道路交通事故現場圖」等欄位簽上自己的名字。