13顆牙30萬 婦人植牙反覆流血 密醫判賠66萬

2019-06-06 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



無牙醫師資格的簡姓齒模師，替民眾植牙引發醫療糾紛，其中陳姓婦人指控11顆植牙植體周圍反覆發炎流血，食不下嚥瘦到30公斤，去年士林地方法院認為，簡違反醫師法，判處3年6月徒刑，本月民事部分判簡須賠償陳婦66萬餘元。

陳婦主張2015年9月26日、10月10日、11月8日，在北投區福仁牙醫進行植牙手術，1個多月間，簡姓密醫和其他不明人士，為她陸續植入13顆牙，術後傷口發炎化膿，上下顎骨11顆植體周圍炎、骨髓炎，要求賠償30萬植牙費，還有假牙、交通、看護、營養費，以及精神撫慰金100萬元，共計請求賠償148萬餘元。

簡向法官稱，具有合法的醫師資格，且沒有替陳婦植牙，診所負責人是林姓醫師，100萬撫慰金太高。簡在刑事一審中自稱，擁有菲律賓西北大學牙醫博士學歷，以實習醫師身分在診所接受醫師指導。法官認為，訴訟中無出示醫師合格證明，菲律賓西北大學學歷未經教育部採認，簡不能擔任實習醫師。

原告在刑事審理中證稱，植牙手術前有提供牙口全牙X光片給簡，簡回覆已經評估好可植牙，由被告打麻藥，診所內胖的醫師植牙，瘦的醫師在錄影，植牙過程都是簡在溝通。

法官審酌，原告植牙時將近65歲，簡未具備合法牙醫師執照，擅自評估陳婦適合植牙，並執行施打麻藥、術後拆線、調整植體等醫療行為，安排不明人士植牙，造成陳婦上下顎骨11顆植體周圍炎與骨髓炎，反覆發炎流血。