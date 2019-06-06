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移民署施明德涉貪聲請延押 神通少東苗華斌作證獲請回

2019-06-06 15:05聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台北地檢署偵辦移民署官員施明德涉貪案，查出凌網科技公司業務串通其他廠商，以不實交易浮報採購金額約6千萬元，得標後再將溢款流入私人口袋。檢廉昨發動第4波偵辦行動，兵分兩路搜索大同、聯華神通集團神通資科公司，約談神通集團少東苗華斌等6人到案說明，訊後全數請回。

此外，由於施明德羈押期限將屆滿，檢方今向法院聲請延長羈押。

約談名單包括神通業務處長曾德修、大同公司標案前承辦人郭俊豐、大同顧問郭正義及經手標案的相關人員到案說明，今訊後均予以請回。

檢廉調查，內政部資訊中心主任施明德擔任移民署資訊組長期間，涉嫌利用綁規格標等方式，協助跨越科技董事長李奇申取得標案，施還透過親友帳戶收受李奇申的現金匯款、技術顧問費，資金約500萬元，雙方有長期行收賄關係。

另外，施明德2014年在高雄購買市價1800萬的新房，卻將新房出租給李奇申，檢方懷疑，施藉由綁規格標模式替李取得資訊標案，再利用收租名義，變相由廠商支付房貸。

檢廉前年首度搜索，約談42名官商，當時施明德與李奇申各被交保100萬元。4月11日，廉政署兵分21路2度搜索施明德等人住居所，約談13名官商與人頭。

檢方複訊後認為施、李涉犯貪污治罪條例，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。另3名借帳戶給施使用的親友，以15萬至20萬元交保候傳，其餘人獲請回。

檢廉循線追查，2010年間，跨越科技公司勾串凌網等資訊科技公司業務，以虛報不實交易單方式，虛增採購交易金額，共浮報約6千萬元。得標後，把溢款回流至李奇申所控制的人頭，多名業務涉背信、詐欺等罪。

檢廉5月16日發動第3波偵查行動，兵分14路搜索6間公司及業務人員住處，並約談呂姓、沙姓等7名犯嫌，檢方複訊後諭令各別以30到50萬元交保。

檢廉懷疑，施經手多項包括大同公司等多家廠商得標的標案，招標過程疑涉不法，昨兵分兩路搜索大同、神通資科公司，並以證人身分約談苗華斌等6人到案，訊後均請回。

施明德移民署
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