難合理期待教化可能 狠男隨機虐殺女教師4度判死

2019-06-06 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市失業男子劉志明五年前持鐵槌猛擊退休女教師致死，又劫被害人財物，一、二審都依強盜殺人罪判他死刑，但最高法院兩度將全案發回更審，要求釐清矯正教化可能、強盜財物等細節。高雄高分院更二審合議庭重新認定劉志明強盜、殺人故意，今仍認定難以合理期待他有教化可能性，以強盜殺人罪判他死刑、褫奪公權終身。

高雄高分院更二審合議庭指出，劉志明基於私利動機犯強盜殺人，以鐵鎚重擊被害人頭部多達10多下，手段兇殘，害退休女教師傷重致死，讓被害者家屬承受巨大傷痛，且在光天化日之下大膽在人潮往來處犯案，更嚴重損害社會；即便劉志明犯後曾表示願意賠償談和，但始終無法合理補償被害家屬，態度難認良好。

合議庭曾傳喚劉志明在監輔導員到庭證述，且有高雄榮總、凱旋醫院相關鑑定報告為據，難以合理期待他有教化可能性，有永久與世隔離必要，審酌原因大致與更一審判決理由相符，仍依強盜殺人罪判處死刑、褫奪公權終身。

劉志明一、二審均遭判死刑，但最高法院以「沒釐清矯正教化可能」為由，發回更審。更一審合議庭認定劉志明殺意甚堅，僅處無期徒刑有違背正義，且案發監禁以來教化極有限，難以合理期待他因長期監禁而改善更生，有永久與世隔離必要，前年仍判他死刑、褫奪公權終身。但上訴後，最高法院又以警方調查紀錄不明，原審逕行採用為由，再度發回更審。

更二審重新釐清劉志明為維護劫車支配性，萌生殺人犯罪故意，強盜、殺人犯意幾乎發生在同一時間、地點，可視為同一犯罪行為，更一審合議庭雖將「無期徒刑假釋犯再犯率高」列為被告量刑因素之一，但更二審認為，該理由與劉志明犯罪行為並無關係，不該列為量刑依據。

判決指出，劉志明2014年12月3日本想持鐵鎚找有意分手的前女友談判，卻出沒左營區哈囉市場附近公有停車場，隨機尾隨買完菜的退休女教師，趁其不備持鐵鎚強行進入女教師車內，連續重擊被害人頭部致重傷，又搜刮其皮包內2千元現金後，將被害人反鎖車內，害女教師因頭部14處重創傷口死亡。