親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

公車族注意！雙北7月起上下車都要刷卡 鼓勵期可抽獎

MLB／三振楚奧特、大谷翔平 王維中首勝被牛棚搞砸

南市偵查佐蘇照明退休當導遊 放下警察身段服務第一

2019-06-06 14:32聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市警一分局前偵查佐蘇照明，退休前、後考上華語導遊及領隊證照，因為EQ好，導覽景點背景知識豐富，深獲遊客好評。蘇照明今天說，當導遊每一天都要不斷用知識充實自己，除了了解各個景點的歷史故事以外，還要知曉各地的特色風景、美食、交通、地形、習俗以及當地建築與宗教的基本知識等，才能流利地為遊客解說景點特色及歴史緣由。

蘇照明說，當導遊、領隊和各行各業一樣，難免會有壓力，尤其接到日數長的團時，又必須面對進購物站創造接待公司也就是旅行社接團利潤的壓力，這樣的行程，雖然客人成行前已知悉，但大部分沒做好心理準備，過程中偶爾會造成團員反感，也可能會碰到團員的一些特殊要求，此時反應必須很快及時面對及化解，才能確保接下來未走完的日數及行程，導遊及遊客彼此間都能互信及愉快的相處。

人出門在外，什麼事情都有可能發生，作為一個單獨的個體，在意外發生時，只需要想到自己就好，蘇照明說，但是作為領導一個旅遊團的導遊或是領隊，在意外來臨時，必須要考慮到整個團隊，導遊、領隊必須具備迅速及得宜的應變能力。

蘇照明表示，旅遊過程難免會遇到一些讓遊客不順心的事情，在遊客情緒不穩定的時候，導遊的素質及臨場反應就顯得十分重要。畢竟遊客心情不穩定，語氣不好的話，帶領遊客旅遊的導遊總不能語氣也跟著不好，甚至跟遊客吵架，導遊必須具備高度的EQ跟自主情緒管理素質，在遊客不順心的時候，避免直接刺激，及時開導安慰，營造一個舒暢的旅遊氛圍。

「讀萬卷書，不如行萬里路」，蘇照明說，當導遊或領隊雖辛苦的執行帶或領團工作，跟遊客參團旅遊及到景點觀賞景物是不同的心情及心態，所到達及看到的是同樣的景點及風景，能於執行帶團任務的機會四處遊歴，增廣見聞，會有很多機會接觸到世界各地的人，人脈會更加廣闊，不用坐在辦公室做些死板的工作，適合喜歡接觸新鮮事物的人。

蘇照明從警察退休後當專業導遊，常帶團到大陸旅遊，欣賞美麗風光。圖/蘇照明提供
蘇照明從警察退休後當專業導遊，常帶團到大陸旅遊，欣賞美麗風光。圖/蘇照明提供
分享
蘇照明從警察退休後當專業導遊，常帶團到大陸旅遊。圖/蘇照明提供
蘇照明從警察退休後當專業導遊，常帶團到大陸旅遊。圖/蘇照明提供
分享

導遊旅行社
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

法官性騷擾還露胸肌 免除職務還可以當律師

2019-06-06 11:41

跨境交易暢旺 海關呼籲誠實申報以免遭到損失

2019-06-06 15:16

肇逃找弟弟頂罪 警察主管遭起訴

2019-06-06 15:08

強盜犯辱警變累犯怎判？法官：不同案判20日即可

2019-06-06 15:06

移民署施明德涉貪聲請延押 神通少東苗華斌作證獲請回

2019-06-06 15:05

13顆牙30萬 婦人植牙反覆流血 密醫判賠66萬

2019-06-06 15:05

難合理期待教化可能 狠男隨機虐殺女教師4度判死

2019-06-06 15:04

嘉義豆奶攤事件 原店已易主

2019-06-06 14:26

台大「美女教授」不服解聘提告 法院27日宣判

2019-06-06 14:03

移民署貪官護航標案 大同公司等6人獲請回

2019-06-06 13:57

普悠瑪司機起訴 台鐵產業工會：很遺憾

2019-06-06 12:09

怎能任客人「先上車後補票」 兩家運動彩券業者虧大

2019-06-06 11:37

嘉義豆奶攤偵查終結起訴4人 家屬：遲來的正義

2019-06-06 10:55

為讓股東退出老人互助會 付互助金2千萬作為退股金

2019-06-06 10:54

砍殺情敵逃1年落網 男子二審改判無期

2019-06-06 10:49

假監督、真干預？《法官法》為何惹議？

2019-06-06 09:44

鎚殺退休女老師兩度逃死刑 更二審仍判死

2019-06-06 09:17

哈士奇未繫狗鍊狂吠 婦人驚嚇撞牆傷頸椎求償獲賠

2019-06-06 07:47

涉詐貸 詹舜淇兄妹被訴

2019-06-06 01:07

越南籍移工騎機車見警加速逃 轉彎撞護欄送醫不治

2019-06-06 01:05

移民署弊案 搜索大同等公司

2019-06-06 01:04

檢察官「探病」 帶大同前老董林蔚山入監

2019-06-06 00:33

綁架建商 在立委顏寬恆服務處取贖

2019-06-06 00:30

18死普悠瑪翻覆偵結 宜檢明天說明

2019-06-05 23:35

盲夫摔傷狠妻不聞問 先生心酸：她假結婚我們都包容

2019-06-05 21:18

假交易真借貸 詹舜淇兄妹遭求刑8年

2019-06-05 20:09

移民署弊案延燒 檢廉搜索大同公司

2019-06-05 19:42

假借職務之便洩漏個資 台南員警處10月徒刑

2019-06-05 19:40

撞破甜品店玻璃門、名表送修51萬也要店家埋單 法官判免賠

2019-06-05 17:59

酒駕肇事狠撞車被索賠80萬 他辯：新車落地價砍半

2019-06-05 17:53

前三峽偵查佐吞掉車手30萬贓款 貪汙罪判6年

2019-06-05 16:47

計程車撞上違規穿越道路行人 法官判賠3萬元

2019-06-05 16:43

以假亂真！金門警方跨海查獲4365瓶仿冒金門高粱酒

2019-06-05 16:18

兒子當街被砍死 最後的母親節留言讓媽媽悲痛不已

2019-06-05 15:07

燕巢芭樂園藏天九牌職業賭場 現場賭資逾47萬元

2019-06-05 14:41

阻擋分局長座車拍窗 女子辯陳情反挨罰4千元

2019-06-05 14:39

大三生打工燙傷下肢 店家訓練不足判賠償76萬多元

2019-06-05 14:21

電梯裡抽菸遭制止反打人 狠嗆「你住幾樓？」

2019-06-05 13:20

林蔚山掏空大同 經檢方勸說已搭車前往北所報到

2019-06-05 12:50
看更多

熱門文章

網紅男友偕女上摩鐵離奇暴斃 檢證實發現不明粉末

2019-06-05 21:16

新莊摩鐵雙屍命案 巫父：我不能接受啊！

2019-06-05 17:01

嘉義豆奶攤偵查終結起訴4人 家屬：遲來的正義

2019-06-06 10:55

男朝咖啡廳潑漆 地板太滑自己差點跌倒

2019-06-05 15:40

女大學生騎機車載同學 路口車禍1死1重傷

2019-06-05 18:02

結婚40年仍慾火猛烈 妻子不堪老公暴力求歡斷然休夫

2019-06-05 20:51

普悠瑪翻覆事故今偵結 起訴尤姓司機員等3人

2019-06-06 11:04

14歲少女遭輪毆姦殺再焚屍 主嫌二度判死

2019-06-06 10:22

影／移工騎車撞護欄不治 警追緝影片曝光

2019-06-06 10:20

連堆高機、吊桿車都考上！正妹擁4證照卻遭酸 網友全力挺

2019-06-06 11:14

前三峽偵查佐吞掉車手30萬贓款 貪汙罪判6年

2019-06-05 16:47

失業男落水被尋獲 同一地點又有女子欲尋短

2019-06-06 13:02

聾啞老外又現身 這次出沒南投埔里賣國旗

2019-06-05 18:47

怎能任客人「先上車後補票」 兩家運動彩券業者虧大

2019-06-06 11:37

偷約未成年嫩妹嘿咻 2色男下場超慘

2019-06-06 08:59

假借職務之便洩漏個資 台南員警處10月徒刑

2019-06-05 19:40

計程車撞上違規穿越道路行人 法官判賠3萬元

2019-06-05 16:43

撞破甜品店玻璃門、名表送修51萬也要店家埋單 法官判免賠

2019-06-05 17:59

草屯鐵皮屋豬舍起火 10多隻豬仔慘成烤乳豬

2019-06-06 12:11

高市噁官員爆私約性騷3女下屬 賠償結果出爐

2019-06-05 16:15

移民署弊案延燒 檢廉搜索大同公司

2019-06-05 19:42

消防車頭離奇彈開 小隊長遭車輾斃 檢：不明原因彈開

2019-06-05 18:54

越南籍移工騎機車見警加速逃 轉彎撞護欄送醫不治

2019-06-06 01:05

以假亂真！金門警方跨海查獲4365瓶仿冒金門高粱酒

2019-06-05 16:18

雙雙握拳 年輕男女離奇陳屍摩鐵

2019-06-06 00:25

影／警帥氣紅藍閃爆肩燈上身 民讚：遠遠就看到閃燈

2019-06-05 16:13

檢察官「探病」 帶大同前老董林蔚山入監

2019-06-06 00:33

汐止7輛機車連環撞 起因是女騎士停車撿鞋

2019-06-05 17:52

彰化陳錦福遭槍擊 竟是角頭提供作案車被訴

2019-06-05 22:08

只剩活狗頭？網民被超驚悚相片嚇倒 主人：角度剛好啦

2019-06-05 22:45

中壢警追逃逸移工 移工車禍死亡警究責

2019-06-05 23:33

醫院副院長妻遭棒毆骨折 黑衣男深夜羈押禁見

2019-06-05 22:07

哈士奇未繫狗鍊狂吠 婦人驚嚇撞牆傷頸椎求償獲賠

2019-06-06 07:47

阮綜合醫院副院長夫人遭毆打 警逮2嫌今移送

2019-06-05 16:18

拿線上遊戲當話題 高中老師誘姦25少年確定得關18年

2019-06-05 16:12

鎚殺退休女老師兩度逃死刑 更二審仍判死

2019-06-06 09:17

暈倒被扶上車 逞強開車自撞亡

2019-06-06 01:05

妙手救護死神都怕 小隊長榮登「花蓮救命王」

2019-06-05 15:57

調查局跨國偵破一銀ATM盜領案 英媒來台拍攝紀錄片

2019-06-05 22:15

法官性騷擾還露胸肌 免除職務還可以當律師

2019-06-06 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top