南市偵查佐蘇照明退休當導遊 放下警察身段服務第一

2019-06-06 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市警一分局前偵查佐蘇照明，退休前、後考上華語導遊及領隊證照，因為EQ好，導覽景點背景知識豐富，深獲遊客好評。蘇照明今天說，當導遊每一天都要不斷用知識充實自己，除了了解各個景點的歷史故事以外，還要知曉各地的特色風景、美食、交通、地形、習俗以及當地建築與宗教的基本知識等，才能流利地為遊客解說景點特色及歴史緣由。

蘇照明說，當導遊、領隊和各行各業一樣，難免會有壓力，尤其接到日數長的團時，又必須面對進購物站創造接待公司也就是旅行社接團利潤的壓力，這樣的行程，雖然客人成行前已知悉，但大部分沒做好心理準備，過程中偶爾會造成團員反感，也可能會碰到團員的一些特殊要求，此時反應必須很快及時面對及化解，才能確保接下來未走完的日數及行程，導遊及遊客彼此間都能互信及愉快的相處。

人出門在外，什麼事情都有可能發生，作為一個單獨的個體，在意外發生時，只需要想到自己就好，蘇照明說，但是作為領導一個旅遊團的導遊或是領隊，在意外來臨時，必須要考慮到整個團隊，導遊、領隊必須具備迅速及得宜的應變能力。

蘇照明表示，旅遊過程難免會遇到一些讓遊客不順心的事情，在遊客情緒不穩定的時候，導遊的素質及臨場反應就顯得十分重要。畢竟遊客心情不穩定，語氣不好的話，帶領遊客旅遊的導遊總不能語氣也跟著不好，甚至跟遊客吵架，導遊必須具備高度的EQ跟自主情緒管理素質，在遊客不順心的時候，避免直接刺激，及時開導安慰，營造一個舒暢的旅遊氛圍。