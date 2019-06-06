影／酒駕連撞3騎士1轎車 被撞駕駛竟也酒駕

2019-06-06 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市20歲林姓男子今凌晨酒後駕車在東區闖紅燈，為躲避警方攔查一路狂飆，撞上3名騎士後還不停車，橫衝直撞了8公里、直到在永康鹽行撞上一輛轎車後被迫停車，見保安大隊員警掏槍，馬上高舉雙手投降就逮，酒測值達每公升0.4毫克，員警詢後依公共危險等罪嫌送辦。巧的是，無辜被撞的轎車黃姓駕駛、員警依規定必須酒測，酒測值竟也達每公升0.27毫克，一樣被送辦。

林姓男子在台南市東區裕農路闖紅燈，市警局保安大隊巡邏員警撞見上前攔查，林嫌不但不停車受檢還加速逃逸，員警一路緊追到永康區中華路，林嫌為躲警擦撞3名停等紅燈騎士腳部，還好3人都輕傷。

林嫌為甩開員警在永康中正南路、正南五街口想急向左轉彎，撞上停等紅燈轎車後停下，員警要林嫌下車他還繼續踩油門，員警掏出手槍對空開一槍後大叫「給我下車」，林嫌嚇到高舉雙手下車。

警方表示，林嫌酒測值達0.4，但車上未發現違禁物品。林嫌供稱，闖紅燈又酒駕，很怕被抓才跑給警察追，詢後林嫌依公共危險、肇事逃逸、妨礙公務等罪嫌移送偵辦，闖紅燈、無照駕駛等則另依法開單告發；黃姓駕駛公共危險罪送辦。

保大員警在街頭警匪追逐，目擊民眾將目睹經過、自拍照片貼在網路社團，引發熱議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康